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    Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа

    2014
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    Водоснабжение сектора Газа восстановлено 15 октября. Об этом сообщает Times of Israel.

    Издание ссылается на слова, сказанные CNN советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Он заверил, что о решении возобновить подачу воды его уведомили коллеги в Израиле.

    Ранее сообщалось, что Иерусалим готов разрешить ввоз в сектор не только воды, но и еды и лекарств.

    Израиль прекратил водоснабжение и подачу электричества после нападения 7 октября. Отключения сопровождались требованием освободить заложников.

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