Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа

Водоснабжение сектора Газа восстановлено 15 октября. Об этом сообщает Times of Israel.
Издание ссылается на слова, сказанные CNN советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Он заверил, что о решении возобновить подачу воды его уведомили коллеги в Израиле.
Ранее сообщалось, что Иерусалим готов разрешить ввоз в сектор не только воды, но и еды и лекарств.
Израиль прекратил водоснабжение и подачу электричества после нападения 7 октября. Отключения сопровождались требованием освободить заложников.