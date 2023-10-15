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    Майкл Кейн заявил о завершении карьеры. Он снимается в кино 60 лет

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    Британский актер Майкл Кейн заявил, что выходящий в прокат фильм «Великий беглец» станет последним в его актерской карьере. Ему 90 лет.

    О намерении наконец уйти на пенсию Кейн 15 октября рассказал в интервью BBC Radio 4. Он отметил, что не первый раз говорит о завершении карьеры, но теперь он доволен последней своей работой. «Я все время говорил, что собираюсь уйти на пенсию. Что ж, теперь это так. Я понял, что у меня была картина, где я сыграл главную роль, и получил невероятные отзывы. Что я могу сделать, чтобы превзойти это?», — сказал Кейн.

    90-летний актер снимается в кино 60 лет. Он дважды получал «Оскар» — за фильмы «Ханна и ее сестры» и «Правила виноделов». Кейн может быть в большей степени знаком массовой аудитории по роли дворецкого Альфреда в трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь» про Бетмена.

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    Гость15 Окт 2023 в 17:42
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