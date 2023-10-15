Майкл Кейн заявил о завершении карьеры. Он снимается в кино 60 лет

Британский актер Майкл Кейн заявил, что выходящий в прокат фильм «Великий беглец» станет последним в его актерской карьере. Ему 90 лет.

О намерении наконец уйти на пенсию Кейн 15 октября рассказал в интервью BBC Radio 4. Он отметил, что не первый раз говорит о завершении карьеры, но теперь он доволен последней своей работой. «Я все время говорил, что собираюсь уйти на пенсию. Что ж, теперь это так. Я понял, что у меня была картина, где я сыграл главную роль, и получил невероятные отзывы. Что я могу сделать, чтобы превзойти это?», — сказал Кейн.