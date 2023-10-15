«Разжечь череду конфликтов, посеять хаос, спровоцировать большую войну». Иранист Пашин — о целях войны в Израиле и непричастности Ирана

Фото: Damian Dovarganes / ТАСС Поделиться Поделиться





У большинства израильтян нет сомнений, что нападение на страну 7 октября боевиков ХАМАС*, кровопролитного подобия которого не помнят со времен войны Судного дня, связано с Ираном. А в субботу (14 октября) Иран припугнул Израиль — министр иностранных дел ИРИ дал Израилю несколько часов на прекращение военных действий в Газе. «Потом будет поздно», — сказал Абдоллахиян.



При этом иранист Федор Пашин, с которым «Фонтанка.ру» поговорила об участии ИРИ в этой войне, спонсировании и поддержке Ираном ХАМАС и «Хезболлы», уверен, что в происходящем нет ничего экстраординарного — традиционное противостояние Израиля и Палестины. А вот Ирану, по его мнению, как раз угрожает опасность — и армянский кризис, и война в Израиле могут быть долгосрочным проектом, направленным на уничтожение Ирана, считает он.



— Во внутренней израильской повестке сквозит, что ноги этой войны растут от Ирана и это выгодно ему. Это так?



— Вряд ли Иран имеет прямое отношение к военной атаке боевых отрядов ХАМАС на Израиль, так как Тегерану оно в нынешней ситуации просто невыгодно. Хотя, конечно, Израиль и Иран являются по сути эсхатологическими врагами, древними противниками, корни их противоречий, взаимной вражды и неприязни тянутся из глубины веков. Официальная позиция в Иране враждебна по отношению к Израилю, но это вовсе не значит, что Тегеран принял участие в организации достаточно успешной военной операции — атаки палестинцев на Израиль в еврейскую субботу, шабат, 7 октября.



Вместе с тем нельзя не сказать, что Тель-Авив предпринимает все меры по сдерживанию Ирана, который находится под серьезными санкциями. Как известно, там идут работы по созданию своего ядерного оружия, Иран располагает ракетами, способными долетать до Израиля. Иран активно сотрудничает с Сирией, оказывает поддержку — там есть добровольцы и советники. И, конечно, Тель-Авив пытается сдерживать Иран и не допустить его силового военного участия в любом конфликте вблизи своих границ.

В данном случае, что касается этого конфликта, Иран не играл главной роли, хотя он действительно помогает и Сирии, и «Хезболле»**, и отчасти ХАМАС. Все они находятся под большим или меньшим влиянием иранской стороны, прежде всего, представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Но именно к нынешней внезапной атаке ХАМАС на Израиль официальный Тегеран вряд ли имеет отношение. Иран сегодня не заинтересован в дестабилизации обстановки в регионе, втягивании себя в новый конфликт, потому что у него под боком в острой фазе находится армяно-азербайджанский — противостояние с участием Анкары. Тегеран опасается потерять и влияние, и позиции в регионе традиционного влияния. Тем более что Баку, который не скрывает своей произраильской позиции, в последнее время активно участвует в разжигании антиправительственных настроений в иранском Азербайджане. Поэтому нет оснований полагать, что Тегеран участвовал в организации нападения вооруженных палестинцев на Израиль.



— Парирую словами политолога и бывшего дипломата Михаила Пелливерта, который сейчас находится в Израиле, он говорит, что Иран активно участвует в этой операции, потому что хочет помешать Израилю таким образом заключить мирные договоры с ОАЭ и Саудовской Аравией.

— Тегеран не может не учитывать современных реалий, он не желает существовать во враждебном окружении. Тегеран заинтересован в налаживании отношений с арабским миром, суннитскими государствами и прежде всего — Саудовской Аравией, Египтом, ОАЭ, поэтому ему нет смысла активно влиять на ХАМАС, который создавался не без участия Тель-Авива и Каира, организации «Братья-мусульмане». Кроме того, страны Запада, в отношениях с которыми наметились подвижки, обвиняют Иран в развитии военно-технического сотрудничества с Россией.

Как известно, все те страны, которые хотя бы занимают нейтральную позицию по отношению к российско-украинскому вооруженному конфликту, подаются как страны, которые находятся на стороне Москвы. А Иран в этом плане вовлечен в сотрудничество даже больше, чем Китай. Поэтому и предпринимаются усилия, чтобы нейтрализовать Иран, обвинить его в причастности к нынешней атаке на Израиль. Не случайно был активизирован в том числе и армянский кризис, который также угрожает Ирану — для того чтобы оказывать политическое давление, а по возможности — подготовить площадку вблизи границ Ирана для прямого военного удара по этой стране.

— Также Пелливерт считает, что эта война, к которой, на ваш взгляд, Иран не причастен, — холодное блюдо мести Ирана за те операции, которые Израиль не раз проводил на его территории. Что скажете?



— Думаю, в Тегеране далеко не все еще просчитали суть атаки на Израиль, выяснили, чье это «блюдо мести», с чем и с кем его надо будет есть. Хотя нельзя не признать, что в стране немало сил, которые хотели бы отомстить Израилю за его постоянные враждебные выпады и действия против Ирана и его союзников в регионе. Как известно, Израиль неоднократно наносил удары по иранским советникам и подразделениям спецназа, проиранским группировкам, в частности, «Хезболле» («Партия Аллаха») на территории Сирии. Кстати, Россия всякий раз на это не реагировала, считая, что это делом Ирана, сохраняя позитивные отношения с Израилем. Таким образом, Тель-Авив принимал меры по сдерживанию иранского участия в сирийском вооруженном конфликте. Израиль целенаправленно уничтожал иранских ученых, которые занимались разработкой ядерного оружия, участвовал в провоцировании антиправительственных выступлений. Тель-Авив был заинтересован в убийстве в 2020 году генерала Касема Сулеймани, который определял стратегию деятельности КСИР за пределами страны. Поэтому Ирану было за что не любить Израиль, вести против него подрывную работу с опорой на шиитские и другие проиранские группировки.



— Давайте поговорим о «Хезболле», которая участвует в конфликте в Израиле. «Хезболла» жаждет установления в Палестине мусульманского государства по примеру того, что сделано в Иране. Группировка появилась сама — реакционно или намеренно выращивалась Ираном?

— Безусловно, само название «Хезболла» как «партия Аллаха» отсылает нас к Ирану. Это партия шиитского толка, вооруженная группировка, которая действует не только в Ливане, но и в других странах региона, в частности, в Сирии. Создана «Хезболла» была КСИР в 1982 году после Исламской революции в Иране 1979 года, провозгласившей внешнеполитический курс на экспорт Исламской революции в соседние (прежде всего, шиитские) страны. В военизированных формированиях «Партии Аллаха» работают не только иранские советники, но и другие военнослужащие. Иран участвует в поставках вооружений, материальных средств, оказывает этой организации политическую и медийную поддержку. Будучи самодостаточной организацией, «Хезболла» до сих пор остается достаточно эффективным инструментом влияния Тегерана в обширном регионе.



Сегодня это достаточно разветвленная сетевая организация, которая играет заметную роль в самом Ливане и странах региона. «Хезболла» опирается не только на поддержку Ирана, но и на ресурсы тех стран, где она находится. Партийцы же не только бегают с автоматами и пулеметами, но и ходят в дорогих костюмах и даже галстуках, входят в какие-то презентабельные деловые круги, где решают серьезные вопросы. Структуры «Хезболлы» ведут активную финансово-экономическую деятельность, в том числе с бизнесом других стран, ее представители входят во власть, имеют доступ к государственным ресурсам, располагают развитой инфраструктурой, возможностями приобретать современное вооружение, используют медиаресурсы для продвижения своих интересов.

В нынешнем палестино-израильском конфликте Израиль и страны, поддерживающие Тель-Авив, не без оснований опасаются вмешательства «Партии Аллаха» в вооруженный конфликт на стороне ХАМАС.



— Уже много лет Иран находится в сложных реалиях чуть ли не замкнутой экономики. Откуда у него ресурсы на поддержку и вооружение «Хезболлы»?

— Сам Иран, несмотря на санкции, которые были наложены на страну за долгие годы, сумел найти пути преодоления санкционного режима, в том числе наладил регулярные поставки энергоресурсов в зарубежные страны: в первую очередь — в Китай и Турцию. В странах мира востребованы иранские ковры, сухофрукты, сладости, ширпотреб и даже фармацевтика. Средства от этих сфер торговли аккумулировались на развитие других отраслей экономики, развитие оборонного комплекса и укрепление вооруженных сил. За годы санкций Иран сумел наладить импортозамещение, производство самых различных товаров собственного производства.

В интересах ИРИ работают развитые шиитские диаспоры в соседних странах, в частности, в Ираке, Пакистане, Кувейте, Йемене, которые лоббируют иранские интересы в структурах власти и бизнесе. Подобного рода деятельность позволяет аккумулировать достаточно большие средства на решения задач по экспорту революции в соседние страны.



Также несмотря на то, что в Иране достаточно жесткий режим в отношении употребления наркотиков, известно, что через территорию страны пролегают наркотрафики в сторону Средиземноморья и Закавказья из Афганистана, пакистанского и иранского Белуджистана. Государство не упускает возможности извлекать выгоду из сложившейся ситуации, аккумулируя средства на другие цели развития страны.



— Связана ли «Хезболла» с ХАМАС, скоординированы ли их действия?

— Изначально ХАМАС создавался Израилем при участии египетских «Братьев-мусульман». Со временем «Хезболла» и ХАМАС наладили отношения и даже взаимодействие. Современный ХАМАС во многом превратился в самостоятельную организацию, в которой оказалось немало выходцев из ИГИЛ*** (признана террористической организацией и запрещена в России. — Прим. ред.).

Сегодня мы имеем дело с атакой ХАМАС, в ответ на которую проводится операция Израиля. В медиа сообщалось о нападении «Хезболлы» с севера — с территории Ливана. Насколько действия были масштабны и могли ли быть скоординированы с ХАМАС, ответить сложно. Если эти действия имели место, то они были реактивными на обстановку, как и протестные действия мусульман в Египте, Иордании и других странах региона.



Конечно, Тегеран также вынужден реагировать на развитие событий (войну), приводить в готовность свои военизированные формирования и союзников, предпринимать дипломатические шаги, но широкого военно-политического, тем более боевого участия Тегерана, пока нет.

— Есть ощущение, что сейчас происходит поляризация Ближнего Востока, где с одной стороны — Палестина, Ливан, Иран, а с другой — Израиль, Египет, ОАЭ. Оно верное?

— Раскол глубже. Здесь и Азербайджан занимает произраильскую позицию, хотя Турция старается придерживаться нейтральной позиции. Тюркский мир явно занимает неоднозначную позицию по отношению к новому палестино-израильскому конфликту. Массовые пропалестинские протесты идут в Египте, Иордании и других странах. Выходцы из мусульманских стран в ЕС и США консолидируются по религиозному признаку, а значит занимают сторону Палестины. В целом намечается достаточно глубокий раскол, который может пройти по многим странам мира.



Некоторые страны, в частности, Россия, придерживаются нейтральной позиции, но сторонники Израиля обвиняют Москву в солидарности с палестинцами, а те — в недостаточности поддержки.

— Смысл «Хезболлы» до сих пор в религиозной войне или появились новые смыслы ее действий в Израиле, дополнительные стратегические интересы?



— В Иране сионизм считают главным врагом мусульманского мира, ведут борьбу против незаконного (по их мнению) существования Израильского государства и желают уничтожения Израиля. «Хезболла» действует в этом же русле, ведя религиозную войну с режимом «неверных». Но это не означает причастности ИРИ к развязыванию нынешнего конфликта, так как сегодня он не нужен иранским религиозно-политическим властям.

В настоящая время ситуация вокруг конфликта максимально накаляется, возвращается в русло общих воинственных агрессивных подходов, которые ранее сдерживались какими-то мирными инициативами, договоренностями и влиянием ООН. Сегодня получается, что холодное противостояние переходит в горячую фазу. Другое дело, что все стараются действовать очень осторожно, потому что не до конца понимают размах событий и то, к каким последствиям это может привести. Здесь во взрывоопасном регионе завязан такой клубок противоречий, который трудно развязать. Это связано с планами, реализуемыми различными сторонами: Израиль и США с Англией — одна сторона, Израиль в отдельности, арабские страны — другая.

Свои интересы в регионе имеют ЕС, РФ, КНР, Турция, которые пытаются придерживаться нейтралитета. Москва влияет на события, мы артикулируем свою позицию по региону, который может привести ко взрыву Ближнего Востока, из-за чего начнутся непрогнозируемые последствия. Сегодня все вспоминают Владимира Жириновского, который говорил, что с Ближнего Востока может прийти большая война, а он всё-таки был востоковедом и умел просчитывать геополитические циклы. Есть рассуждения, что война неизбежно приведет к исходу Израиля из региона, об этом говорил в 2012 году Генри Киссинджер.

— Помнится, когда в повестке был вопрос, связанный с талибами**** («Талибан» признан в России террористической организацией. — Прим. ред.), все заговорили о кодексе чести пуштунов — «Пуштунвалай». По каким правилам играет «Хезболла», которую уличают в жуткой кровожадности?



— Формально «Хезболла» декларирует, что живет по неписаным законам шариата, но в Ливане и Сирии действуют светские законы и правила жизнедеятельности, которых сложно не придерживаться. Скорее можно говорить о политизации шиизма и шиитизации политики. В то же время «Хезболла» существует как мини-государство в государстве — Ливане. У нее есть свои вооруженные отряды, своя система финансового обеспечения, подготовки кадров, обучения молодежи.



Тем не менее мир вступил в XXI век , поэтому нельзя утверждать о господстве исключительно традиционного образа жизни, построенной на сугубо религиозной догматике. «Пуштунвалай» здесь и не пахнет, в зоне пуштунских племен в Пакистане и Афганистане существует реально действующее традиционное право. Отчасти можно говорить, что тут много привнесенного, светского, заимствованного.



В современном мире на основе прежних порядков (пусть и шириатских) невозможно существовать и развиваться. Достаточно сказать об интернете, который полностью меняет картину мышления и поведения. Люди, пусть даже с шиитским мировоззрением, достаточно серьезно вникли в процессы манипулирования в социальных сетях. Мы видели, как во многом нынешняя операция ХАМАС носит медийный характер, подобным образом работает в Сети «Хезболла».

— Мы начали с того, что вы отрицали израильскую повестку, где в войне обвиняется Иран. А какие причины в ней видите вы?

— На первый взгляд, ничего необычного. Всё то же, что происходило десятилетиями в отношениях Палестины и Израиля. Имели место теракты, взаимные обстрелы, криминальные убийства. Это активный процесс — в Израиле люди с войной живут десятилетиями. Ничего из ряда выходящего, что могло бы привести к такой операции.



Но, по признанию самих палестинцев, операция втайне готовилась два года, значит она преследует, возможно, глобальные цели. Например, разжечь череду вооруженных конфликтов между странами и народами в регионе, посеять хаос, наконец, спровоцировать большую войну в Евразии и мире.

Беседовала Анастасия Медвецкая, специально для «Фонтанки.ру» * Движение ХАМАС признано террористическим в Израиле, Канаде, США, Японии; запрещено в Иордании и Египте; не признается террористической организацией в России, Турции, Китае, Катаре.

** «Хезболла» признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании. **** Исламское государство (ИГИЛ) — организация признана террористической в России, Германии, США, Австралии, Канаде, Саудовской Аравии, Великобритании, Турции, Израиле и Индонезии.



**** Движение «Талибан» не признается мировым сообществом, легальным правительством Афганистана, признано террористической организацией, в частности, Россией, Турцией и Канадой.