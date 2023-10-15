Петербуржец на «Шкоде» отправил в больницу подростка-байкера и его друга

Двое 16-летних подростков госпитализированы после аварии в Калининском районе Петербурга. Друзья ехали на питбайке и не смогли поделить дорогу с автомобилем «Шкода Кодиак» под управлением 39-летнего мужчины. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 октября.

Инцидент произошел накануне вечером у дома 32 по улице Бутлерова. По предварительным данным, автомобилист при повороте во двор не предоставил преимущества двигавшимся во встречном направлении подросткам. В результате оба друга в состоянии средней степени тяжести были доставлены в больницы имени Раухфуса и святой Марии Магдалины.