    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 5

    5 м/с, южн

    741мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd97.31eur102.55

    В Петербурге спасают пятиклассника. В больницу его отправил пояс от кимоно

    2400
    6 комментариев

    В детскую больницу имени Филатова поступил мальчик из Кировского района Петербурга. Накануне мама нашла его в комнате со следами удушения. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 октября.

    Пострадавший — одиннадцатилетний учащийся пятого класса. В субботу он поругался с матерью из-за мобильного телефона. Школьник был госпитализирован с асфиксией, а также с гипоксией и отеком головного мозга. Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что в субботу вечером на севере Петербурга под окнами многоэтажного дома нашли тело восьмиклассницы.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 6

    Гость15 Окт 2023 в 11:13
    1 пояс 1 путь
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close