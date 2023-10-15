В Петербурге спасают пятиклассника. В больницу его отправил пояс от кимоно

В детскую больницу имени Филатова поступил мальчик из Кировского района Петербурга. Накануне мама нашла его в комнате со следами удушения. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 октября.

Пострадавший — одиннадцатилетний учащийся пятого класса. В субботу он поругался с матерью из-за мобильного телефона. Школьник был госпитализирован с асфиксией, а также с гипоксией и отеком головного мозга. Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в субботу вечером на севере Петербурга под окнами многоэтажного дома нашли тело восьмиклассницы.