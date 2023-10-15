В центре Петербурга молодой человек упал под землю

21-летний молодой человек пострадал в центре Петербурга ночью 15 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он упал в подземный переход на пересечении Невского проспекта и улицы Садовой.
Кадры с моментом падения зафиксировали камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как молодой человек сидит на парапете спиной к выходу из перехода, затем он разворачивается и тут же падает вниз, едва не задев прохожих.
По данным «Фонтанки», в полицию Центрального района поступила телефонограмма из больницы. В ней было сказано о госпитализации пьяного мужчины 2002 года рождения с ушибами. Врачам он рассказал, что его избили неизвестные в метро.
После оказания помощи пациент был отпущен. Полиция проводит проверку.