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    В центре Петербурга молодой человек упал под землю

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    21-летний молодой человек пострадал в центре Петербурга ночью 15 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он упал в подземный переход на пересечении Невского проспекта и улицы Садовой.

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    Кадры с моментом падения зафиксировали камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как молодой человек сидит на парапете спиной к выходу из перехода, затем он разворачивается и тут же падает вниз, едва не задев прохожих.

    По данным «Фонтанки», в полицию Центрального района поступила телефонограмма из больницы. В ней было сказано о госпитализации пьяного мужчины 2002 года рождения с ушибами. Врачам он рассказал, что его избили неизвестные в метро.

    После оказания помощи пациент был отпущен. Полиция проводит проверку.

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