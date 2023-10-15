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    Глава МИД Ирана встретился с лидером ХАМАС

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    18 комментариев

    Министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдоллахиан в Катаре провел встречу с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом 14 октября сообщило иранское агентство IRNA.

    По его информации, они провели консультации по «предотвращению преступлений» властей Израиля.

    ТАСС напоминает, что Доха - четвертый пункт в региональной поездке министра. До этого он посетил Багдад, Бейрут и Дамаск.

    Ранее Абдоллахиан после переговоров с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой заявил, что эта организация может встать на сторону ХАМАС в войне с Израилем, и конфликт может распространиться на другие части Ближнего Востока. Он призвал Израиль и его сторонников «остановить преступления против гражданского населения в Газе, потому что через несколько часов может быть слишком поздно».

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    Комментарии 18

    Гость15 Окт 2023 в 00:36
    Хамасят сливают
    +0−0
    Гость15 Окт 2023 в 00:34
    Поздно пить Боржоми..
    +0−0
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