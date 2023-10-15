Портрет молодого инфарктника: кардиологи рассказали, кому точно грозит сердечный приступ

У мужчин в молодом возрасте инфаркт случается чаще, чем у женщин Фото: Ксения Зимина / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Малоподвижный образ жизни, вредные привычки и нездоровое питание приводят на больничную койку с серьезными заболеваниями молодых еще людей.

Как выглядит человек, которому грозит инфаркт? Своеобразный портрет нарисовали ученые из Нижегородского университета Н. И. Лобачевского на основании исследований пациентов, рассказывает «Доктор Питер».



Картинка получилась объемная: врачи описали не только условные внешние особенности «молодого инфарктника», но и назвали данные из его медицинской карты, если бы она у него была, и даже симптомы, которые он почувствует при сердечном приступе.

Медики оценивали факторы риска, клиническую картину, показатели крови и даже особенности поражения коронарного русла пациентов с сердечным приступом.

«Молодой инфарктник» На самом деле, точного понятия, что такое «молодой» инфаркт миокарда, не существует. Ученые и врачи подходят к определению по-разному.



У нижегородских ученых получился вот такой вариант. Человек, которому всерьез угрожает сердечный приступ в молодом возрасте, выглядит так:

45-летний мужчина (у женщин в таком молодом возрасте инфаркт случается реже: их защищает гормон эстроген);

он, скорее всего, курит;

артериальное давление обычно в норме;

каждый третий — с ожирением;

у него, скорее всего, высокий уровень ЛПНП («плохого» холестерина) и триглицеридов;

ЭКГ покажет более частое формирование зубца Q, указывающее на некроз в зоне ишемии.



Симптомы инфаркта у молодых В 75% случаев молодые люди испытывали сильную боль в грудной клетке. Пожилые пациенты с инфарктом этот симптом ощущали реже. У молодых также зафиксирован нетипичный вариант болевого синдрома: инфаркт вызывал боль в животе, правом подреберье и даже в области пупка. Ученые полагают, что знание особенностей острого инфаркта у молодых поможет быстрее и проще выявлять патологии сердца и, главное, найти способы их предотвратить.

Полезные утренние привычки, которые на самом деле убивают сердце Кардиолог назвал полезные и неполезные для сердечно-сосудистой системы привычки.



— Мы рабы наших привычек, потому что когда-то они были для нас важны и приносили определенную пользу, — считает врач-кардиолог, сомнолог Александр Казаченко. — Тем не менее полезно время от времени проводить ревизию своих привычек, включать критическое мышление и отказываться от тех, которые уже не работают или просто наносят вред.



Утренняя зарядка — Плюсов у этого ритуала очень много: дисциплинирует, повышает уровень серотонина и бодрости — дает команду мозгу, что наступил день, — рассказывает врач-кардиолог Александр Казаченко. — В конце концов, зарядка помогает поддерживать свою физическую форму. Но и без минусов не обошлось. Если вы никогда не блистали спортивными талантами — организм нужно приучать к зарядке постепенно, начиная с малого. А если вы не выспались, то интенсивная физическая нагрузка после пробуждения может «ударить» по сердечно-сосудистой системе. Скачки пульса и артериального давления повышают шансы на инсульт или инфаркт. Особенно у немолодых людей.



Резкий подъем — Кто служил, знает, что в армии подняться и одеться нужно за минуту. Но кроме возможной экономии времени ничего положительного в этом нет, — говорит кардиолог Казаченко. — После пробуждения нашему организму нужно немного времени на перенастройку.

При резком подъеме сосуды могут не успеть адекватно отреагировать и равномерно распределить кровь по организму. Как итог крови может не хватить мозгу, из-за чего он попросту «отключится».

Последствия могут быть очень печальными, признает кардиолог.



— В лучшем случае человек испытает головокружение, а в худшем — потеряет сознание и упадет, причем необязательно удачно, — говорит эксперт. — Поэтому после пробуждения дайте себе пару минут понежиться, потом присядьте на кровать, потянитесь и только тогда начинайте свой новый день.