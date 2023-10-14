Байден поговорил с главой Палестины и премьером Израиля

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Об этом 14 октября пишет палестинское новостное агентство WAFA.
В сообщении говорится, что Аббас подчеркнул необходимость «прекратить все нападения и соблюдать международное гуманитарное право в отношении того, что происходит в секторе Газа». Также он отметил нужду в открытии срочных гуманитарных коридоров в Газе, обеспечении основных материалов и медикаментов, доставки воды, электричества и топлива местным жителям.
Кроме того, политик «категорически отверг» идею перемещения палестинцев из сектора Газа.
«Аббас также подтвердил свое неприятие практики убийства или жестокого обращения с гражданскими лицами с обеих сторон, призвав освободить гражданских лиц, заключенных и задержанных», – пишет WAFA.
Палестинский лидер поблагодарил Байдена «за его интерес, роль и усилия его администрации по достижению безопасности, стабильности и мира в регионе».
Еще одну беседу Байден провел с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Reuters. Они обсудили ситуацию вокруг конфликта в регионе. Также израильский лидер «поблагодарил президента за обширную и быструю помощь США в сфере безопасности и разведки».