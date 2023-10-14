    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 7

    4 м/с, ю-з

    741мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.31eur102.55

    Второй результат октября. В Петербурге было тепло и влажно

    1264
    5 комментариев

    Рекорда не получилось. Сегодняшний день стал только вторым среди самых тёплых в октябре. Максимум температуры воздуха в Петербурге составил +16,2 градуса. Об этом вечером 14 октября рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    По его словам, теплее было только 4 октября, тогда воздух прогрелся до +17,1 градуса. При этом сегодня к концу дня в городе похолодало сразу почти на шесть градусов – до +10,3. Скорость ветра, по данным городской метеостанции, не превышала 12 м/с.

    За сутки выпало еще 14 мм осадков. «Итого, с начала месяца в Санкт-Петербурге выпало уже 117 мм, или 186% от положенного по климату», – добавил Леус.

    По данным Северо-Западного УГМС, в ночь на воскресенье похолодает до +7...+9 градусов, будет идти небольшой дождь. Днем потеплеет не сильно, до +9…+11, зонтик лишним не будет. МЧС предупреждает, что, помимо дождя, завтра петербуржцев ждет сильный ветер, местами порывы будут достигать 20 м/с.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close