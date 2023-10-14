Второй результат октября. В Петербурге было тепло и влажно

Рекорда не получилось. Сегодняшний день стал только вторым среди самых тёплых в октябре. Максимум температуры воздуха в Петербурге составил +16,2 градуса. Об этом вечером 14 октября рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



По его словам, теплее было только 4 октября, тогда воздух прогрелся до +17,1 градуса. При этом сегодня к концу дня в городе похолодало сразу почти на шесть градусов – до +10,3. Скорость ветра, по данным городской метеостанции, не превышала 12 м/с.

За сутки выпало еще 14 мм осадков. «Итого, с начала месяца в Санкт-Петербурге выпало уже 117 мм, или 186% от положенного по климату», – добавил Леус.