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    Нашли полуголым и в крови. Петербуржец заблудился в лесу из-за навигатора и выбирался ползком

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    2 комментария

    После реанимации и недельного пребывания на терапии мужчину из Петербурга, которого охотники нашли в лесу полуголым и в крови, выписали из больницы в Тосно. Он рассказал историю того, как случайно заблудился и оказался в глуши на протяжении полутора суток.

    Согласно информации, предоставленной Комитетом по здравоохранению Ленобласти, петербуржец был выписан из тосненской больницы в четверг, 12 октября. Его нашли охотники поздно вечером 5 октября в критическом состоянии — он был без сознания, в крови и одет в легкую одежду без обуви.

    Мужчина назвался Юрием. Он рассказал, что 4 октября впервые направился в поселок Форносово Тосненского района по рабочим делам. Он был адекватно одет и не планировал гулять по лесу. Однако навигатор завел его в самую глушь. Когда его автомобиль застрял в грязи, и сигнал на мобильном телефоне исчез, ему пришлось оставить машину и продолжить путь пешком.

    «Поначалу казалось, что цивилизация находится недалеко, но мне потребовалось много часов, чтобы найти правильный путь. Когда ночь настигла меня в лесу, стало холодно, я начал замерзать», — вспоминает Юрий.

    В определенный момент он упал и не смог подняться. Впоследствии ему пришлось ползти. В процессе он потерял обувь. В результате, его руки и ноги покрылись ссадинами и порезами. Силы постепенно покидали его.

    «Я помню, что прислонился к каким-то бревнам. Возможно, я даже уснул, либо потерял сознание. Когда меня нашли охотники, они вызвали службу МЧС и скорую помощь. Бригада прибыла очень быстро», — рассказывает Юрий.

    После того как его госпитализировали, он провел несколько дней в отделении интенсивной терапии больницы. Постепенно состояние Юрия улучшилось, и его выписали в удовлетворительном состоянии.

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    Комментарии 2

    Гость14 Окт 2023 в 21:34
    Наркотики — не игрушки!
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