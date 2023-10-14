Нашли полуголым и в крови. Петербуржец заблудился в лесу из-за навигатора и выбирался ползком

После реанимации и недельного пребывания на терапии мужчину из Петербурга, которого охотники нашли в лесу полуголым и в крови, выписали из больницы в Тосно. Он рассказал историю того, как случайно заблудился и оказался в глуши на протяжении полутора суток.

Согласно информации, предоставленной Комитетом по здравоохранению Ленобласти, петербуржец был выписан из тосненской больницы в четверг, 12 октября. Его нашли охотники поздно вечером 5 октября в критическом состоянии — он был без сознания, в крови и одет в легкую одежду без обуви.

Мужчина назвался Юрием. Он рассказал, что 4 октября впервые направился в поселок Форносово Тосненского района по рабочим делам. Он был адекватно одет и не планировал гулять по лесу. Однако навигатор завел его в самую глушь. Когда его автомобиль застрял в грязи, и сигнал на мобильном телефоне исчез, ему пришлось оставить машину и продолжить путь пешком.

«Поначалу казалось, что цивилизация находится недалеко, но мне потребовалось много часов, чтобы найти правильный путь. Когда ночь настигла меня в лесу, стало холодно, я начал замерзать», — вспоминает Юрий.

В определенный момент он упал и не смог подняться. Впоследствии ему пришлось ползти. В процессе он потерял обувь. В результате, его руки и ноги покрылись ссадинами и порезами. Силы постепенно покидали его.