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    Ехали к родным. Семья с ребенком разбилась насмерть в жестком ДТП под Челябинском

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    Три человека стали жертвами смертельной аварии в Саткинском районе Челябинской области. Легковушка попала под грузовик и превратилась в груду металла. Подробности трагедии 14 октября приводит 74.RU со ссылкой на региональное ГИБДД.

    Авария произошла 13 октября в 22:40. Водитель грузовика КАМАЗ на скорости ехал с мокрой горки, вылетел на встречку и врезался в Kia Rio. От удара легковушку откинуло на грузовик Shacman, который ехал за КИА.

    В Kia ехала семья — родители и их семилетний сын. Все они погибли. E1 сообщает, что семья ехала в соседний регион, чтобы провести выходные с родными. Погибшая женщина и ее семилетний сын были глухонемыми. У семьи осталась старшая дочка. Ей 14 лет. Она находится у бабушки.

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