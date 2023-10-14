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    В общежитии на Ботанической улице покончил с собой студент СПбГУ

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    Студент Санкт-Петербургского государственного университета свел счеты с жизнью в общежитии, которое расположено на Ботанической улице в Петергофе. Трагедию 14 октября обсуждают в студенческих чатах. В правоохранительных органах «Фонтанке» подтвердили информацию о суициде в студгородке.

    Инцидент произошел в половину десятого утра. Труп 23-летнего молодого человека нашли у дома 70 по Ботанической улице. По предварительным данным, накануне он узнал об отчислении. «Материал передан в следственные органы для проверки», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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