В общежитии на Ботанической улице покончил с собой студент СПбГУ

Студент Санкт-Петербургского государственного университета свел счеты с жизнью в общежитии, которое расположено на Ботанической улице в Петергофе. Трагедию 14 октября обсуждают в студенческих чатах. В правоохранительных органах «Фонтанке» подтвердили информацию о суициде в студгородке.



Инцидент произошел в половину десятого утра. Труп 23-летнего молодого человека нашли у дома 70 по Ботанической улице. По предварительным данным, накануне он узнал об отчислении. «Материал передан в следственные органы для проверки», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.