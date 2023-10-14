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    Части мужского тела нашли под окнами ЖК на севере Петербурга

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    Чат соседей ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга наполнился жуткими слухами пятничным вечером. Прохожие нашли под окнами дома 20 по Плесецкой улице фрагменты тела, предположительно мужского. 14 октября «Фонтанка» выяснила, что в этом ЖК никто никого не расчленял.

    Сообщение о трупе поступило в полицию накануне в 17:43. Личность погибшего установили — это 36-летний мужчина. Под окнами тело нашли отдельно от нижних конечностей. Оказалось, что ноги отрезало карнизом. Сожительница мужчины рассказала, что у того было много кредитов, но не было работы. Погибшего донимали коллекторы, из-за чего тот очень сильно переживал.

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