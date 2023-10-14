«Зенит» вырвал ничью у «Кайрата» в товарищеском матче

Завершилась товарищеская встреча между казахстанской командой «Кайрат» и петербургским «Зенитом», которая состоялась 14 октября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Финальный свисток зафиксировал ничью — 2:2.
Уже на восьмой минуте 35-летний бразильский нападающий «Кайрата» Жоао Пауло забил первый гол. На 29-й минуте «Зенит» сравнял благодаря голу полузащитника Александра Ерохина. На 69-й минуте «Кайрат» вернул лидерство, когда защитник Офри Арад забил мяч. Однако на 85-й минуте бразилец Густаво Мантуан забил второй гол «Зенита» и установил окончательный счет встречи.
На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 11 матчей. «Кайрат» располагается на четвертой позиции в казахстанской премьер-лиге с 40 очками.
Следующий матч петербуржцы проведут дома 22 октября против самарских «Крыльев Советов».