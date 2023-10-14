Мизулина рассказала о жалобах учащихся Петербурга на холодные кабинеты. Школы ответили

В петербургских школах опровергли жалобы учеников на отсутствие отопления и холодные учебные помещения. Ранее член Общественной палаты России и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина (дочь экс-сенатора Елены Мизулиной) опубликовала у себя в телеграм-канале соответствующие обращения школьников и их родителей из школ № 135, 618, 248, 582, а также ГБОУ «Морской лицей». Помимо отсутствия тепла они жаловались на то, что руководство учебных заведений якобы запрещает им надевать на уроки теплую одежду.



«Вопрос отопления находится на постоянном контроле у администрации ГБОУ школы № 582. Со 2 октября началось периодическое, а с 6 октября регулярное протапливание. Вся система отопления школы работает в штатном режиме. Температура воздуха в классах составляет 24–25 градусов, в столовой — 22–23 градуса. Жалоб в адрес администрации школы по вопросам отопления не поступало», — заявили «Фонтанке» в школе № 582.