Мизулина рассказала о жалобах учащихся Петербурга на холодные кабинеты. Школы ответили

В петербургских школах опровергли жалобы учеников на отсутствие отопления и холодные учебные помещения. Ранее член Общественной палаты России и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина (дочь экс-сенатора Елены Мизулиной) опубликовала у себя в телеграм-канале соответствующие обращения школьников и их родителей из школ № 135, 618, 248, 582, а также ГБОУ «Морской лицей». Помимо отсутствия тепла они жаловались на то, что руководство учебных заведений якобы запрещает им надевать на уроки теплую одежду.
«Вопрос отопления находится на постоянном контроле у администрации ГБОУ школы № 582. Со 2 октября началось периодическое, а с 6 октября регулярное протапливание. Вся система отопления школы работает в штатном режиме. Температура воздуха в классах составляет 24–25 градусов, в столовой — 22–23 градуса. Жалоб в адрес администрации школы по вопросам отопления не поступало», — заявили «Фонтанке» в школе № 582.
В школе № 618 отметили, что проблемы были, но временные: 9 октября произошел сбой в работе системы отопления. Обслуживающей организацией РЭКС была выявлена причина — завоздушивание одного стояка системы отопления, в связи с чем в двух учебных кабинетах (относящихся к этому стояку) произошло снижение температуры до +18 С.
«К 12 часам проблема была устранена. Иных сбоев в работе системы отопления не происходило. Жалоб и обращений от родителей не поступало. Дополнительно сообщаю, что периодическое протапливание в ГБОУ «Школа № 618» было запущено 2 октября, а переход на постоянное отопление осуществлен 05.10.2023. Проблемы с отоплением в ГБОУ «Школа № 618» в настоящее время отсутствуют», — подчеркнули в учебном заведении.
В «Морском лицее» также заявили, что со 2 октября ГБОУ перешло в режим периодического протапливания, а с 6 октября — на регулярное отопление. Там добавили, что батареи во всех кабинетах работают в штатном режиме, а температура в классах на 13 октября составляла 25 градусов тепла.
В школе № 135 заявили, что администрация «ежедневно проводит мониторинг температурного режима в учреждении». «Сегодня температура в кабинетах составляет 21–23 градуса», — добавили там.