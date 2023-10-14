Фильм-катастрофа: вонючий поток смыл преподавателя и студента в хабаровском техникуме

Прорыв канализации произошел в хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. Эпичное видео с камер распространилось 14 октября по местным пабликам.
Автор: Новости Хабаровска
В кадре — два преподавателя и студент. Юноша сидит с ноутбуком рядом с педагогом и ведет беседу. В этот момент мощный грязный поток пробивает гипсокартон и окатывает людей. Женщины и учащийся разбегаются в разные стороны. В результате инцидента никто не пострадал, но случившееся участники, вероятно, запомнят на всю жизнь.