    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 15

    4 м/с, южн

    739мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.31eur102.55

    Фильм-катастрофа: вонючий поток смыл преподавателя и студента в хабаровском техникуме

    3250
    23 комментария

    Прорыв канализации произошел в хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. Эпичное видео с камер распространилось 14 октября по местным пабликам.

    Автор: Новости Хабаровска

    В кадре — два преподавателя и студент. Юноша сидит с ноутбуком рядом с педагогом и ведет беседу. В этот момент мощный грязный поток пробивает гипсокартон и окатывает людей. Женщины и учащийся разбегаются в разные стороны. В результате инцидента никто не пострадал, но случившееся участники, вероятно, запомнят на всю жизнь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close