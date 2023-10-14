За Эрмитаж ответит. Участковый требует повысить ставки на скандалиста Барецкого

В городской суд поступила нетипичная апелляция за подписью майора полиции. Сотрудник сам снимал неугомонного шоумена со стола на Дворцовой площади и не понял, почему он так легко отделался.
«Постановление судьи Дзержинского районного суда в отношении Барецкого отменить... в связи с применением более строгого наказания», — написано 13 октября в апелляции в Санкт-Петербургский городской суд от имени старшего участкового Центрального района. По данным нашего издания, майор полиции не готов принять предыдущее решение, когда 29 сентября известного своими постоянными выходками Станислава Барецкого оштрафовали за мелкое хулиганство на 1 тысячу рублей (административная норма позволяет вменить до 15 суток ареста).
Само же очередное шоу Барецкого петербуржцы могли наблюдать около 18 часов 10 сентября в саду Зимнего дворца. Он вскочил на стол в кафе, как мог танцевал, разумеется, матерился на виду у посетителей и, как говорится, гостей нашего города. Великолепно и то, что после задержания в своих объяснениях он указал, мол, принимал участие в съемках фильма «Брат-3».
Участковый же категорически не согласен с судьей и настаивает, что Дворцовая площадь как объект культуры не для того создана. Отсюда его логика фактически переходит к требованиям закрыть этого типажа в камеру. Хотя бы на ненадолго.