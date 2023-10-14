Пьяный мужчина вел раздетую девочку по Планерной. Она просила его купить мороженое

Пятилетняя девочка попала в больницу после прогулки с другом семьи до магазина. На необычную пару обратили внимание прохожие и заявили в полицию. Теперь ребенка пытается вернуть мать. Подробности стали известны «Фонтанке» 14 октября.



Накануне вечером в полицию позвонила обеспокоенная женщина. Она рассказала, что на Планерной абсолютно пьяный мужчина стоит с ребенком лет пяти. У девочки голые ноги, одета она не по погоде. На место тут же пришел участковый. Мужчину он забрал с собой в отдел. Им оказался 45-летний ранее судимый местный житель. Он рассказал, что сидел в гостях у своих знакомых, родителей девочки. Все вместе они распивали спиртные напитки. В какой-то момент ребенок якобы попросил у гостя мороженое.