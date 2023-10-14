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    Пьяный мужчина вел раздетую девочку по Планерной. Она просила его купить мороженое

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    26 комментариев

    Пятилетняя девочка попала в больницу после прогулки с другом семьи до магазина. На необычную пару обратили внимание прохожие и заявили в полицию. Теперь ребенка пытается вернуть мать. Подробности стали известны «Фонтанке» 14 октября.

    Накануне вечером в полицию позвонила обеспокоенная женщина. Она рассказала, что на Планерной абсолютно пьяный мужчина стоит с ребенком лет пяти. У девочки голые ноги, одета она не по погоде. На место тут же пришел участковый. Мужчину он забрал с собой в отдел. Им оказался 45-летний ранее судимый местный житель. Он рассказал, что сидел в гостях у своих знакомых, родителей девочки. Все вместе они распивали спиртные напитки. В какой-то момент ребенок якобы попросил у гостя мороженое.

    Мужчина и девочка пошли в ближайший ТРК, при этом никто не удосужился нормально одеть ребенка для выхода на улицу. Ребенка направили на машине скорой в детскую больницу имени Филатова. Позднее мать госпитализированной спохватилась и позвонила в полицию, чтобы узнать, как ей забрать дочку.

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    Комментарии 26

    Гость14 Окт 2023 в 12:33
    Ставки?
    +0−0
    Гость14 Окт 2023 в 12:32
    В садик не отвёл?
    +0−0
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