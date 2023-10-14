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    Дождь, ветер, но тепло. Какая погода ждет петербуржцев в субботу

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    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»
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    Потепление принесет в Петербург очередной атлантический циклон. Но возвращением лета, хотя бы и временным, назвать это сложно. К 10 часам утра уже установились +10,1 градуса.

    По данным центра «Фобос», в субботу, 14 октября, погода в Северной столице будет облачная и дождливая, усилится ветер. «При этом в регион придёт хорошо прогретый средиземноморский воздух, и показания термометров на 5–6 градусов превысят рамки климата», — говорят синоптики.

    Температура воздуха составит +14…+16, а по области +12…+17. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм рт. ст., что ниже нормы, вечером показания барометров начнут повышаться.

    Кроме того, сегодня с 6 утра до 18 часов воскресенья в Петербурге действует «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра порывами до 15–18 м/с. Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Осторожнее нужно быть и пешеходам.

    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»

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