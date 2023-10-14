Дождь, ветер, но тепло. Какая погода ждет петербуржцев в субботу

Потепление принесет в Петербург очередной атлантический циклон. Но возвращением лета, хотя бы и временным, назвать это сложно. К 10 часам утра уже установились +10,1 градуса.

По данным центра «Фобос», в субботу, 14 октября, погода в Северной столице будет облачная и дождливая, усилится ветер. «При этом в регион придёт хорошо прогретый средиземноморский воздух, и показания термометров на 5–6 градусов превысят рамки климата», — говорят синоптики.