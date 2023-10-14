На шеф-повара Ивлева подали в суд после фестиваля в Екатеринбурге, на котором готовили гигантский рулет из ветчины

Агентство Graffin-event подало в суд на шеф-повара Константина Ивлева. Организаторы гастрофестиваля «Да, шеф» считают, что он не доплатил им 644 тысячи рублей.



Об иске в Арбитражный суд Москвы 13 октября сообщает портал E1. Ответчиком выступает Константин Ивлев, третьим лицом указан екатеринбургский «Жировой комбинат», который производит майонез.

Истцом по делу выступает компания «Граффин-эвент», которая принимала участие в организации фестиваля «Да, шеф!». Он прошел в Екатеринбурге минувшим летом. Ивлев и победитель «Адской кухни» Георгий «Золотой» Матвеев готовили огромный рулет из ветчины, сыра и майонеза. Блюдо весило больше 40 кг и попало в Книгу рекордов России.