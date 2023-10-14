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    На шеф-повара Ивлева подали в суд после фестиваля в Екатеринбурге, на котором готовили гигантский рулет из ветчины

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    Агентство Graffin-event подало в суд на шеф-повара Константина Ивлева. Организаторы гастрофестиваля «Да, шеф» считают, что он не доплатил им 644 тысячи рублей.

    Об иске в Арбитражный суд Москвы 13 октября сообщает портал E1. Ответчиком выступает Константин Ивлев, третьим лицом указан екатеринбургский «Жировой комбинат», который производит майонез.

    Истцом по делу выступает компания «Граффин-эвент», которая принимала участие в организации фестиваля «Да, шеф!». Он прошел в Екатеринбурге минувшим летом. Ивлев и победитель «Адской кухни» Георгий «Золотой» Матвеев готовили огромный рулет из ветчины, сыра и майонеза. Блюдо весило больше 40 кг и попало в Книгу рекордов России.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    «Граффин-эвент» намерено доказать в суде, что компания Ивлева не доплатила им 644 тысячи рублей.

    Иск принят к рассмотрению. Компания Ивлева и представители истца пока дело не комментировали.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

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    Константин Ивлев
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