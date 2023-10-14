    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, южн

    753мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.31eur102.55

    Врачи в Петербурге спасают мужчину, который два дня прожил в мусорном контейнере в одежде из полиэтилена

    723
    3 комментария

    С травмой шеи в больницу привезли бездомного, который два дня прожил в мусорном баке на Плесецкой улице. Соседи видели его практически голым.

    Как стало известно «Фонтанке», молодого человека привезли в Боткинскую больницу 13 октября. Он назвал свои данные, оказалось, что ему всего 24 года. Два дня назад он «поселился» в мусорном контейнере у дома 20 по Плесецкой улице, из одежды на нем были только полиэтиленовые пакеты. На «соседа» в итоге пожаловались местные жители, приехала полиция и вызвала ему скорую помощь.

    Медики зафиксировали травмы трахеи и эмфизему на коже шеи. Также у пациента проблемы с пищеводом. Обстоятельства его попадания в мусорный контейнер выясняются.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Мужчина два дня жил в мусорном контейнереБомж в одежде из полиэтилена
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close