Врачи в Петербурге спасают мужчину, который два дня прожил в мусорном контейнере в одежде из полиэтилена

С травмой шеи в больницу привезли бездомного, который два дня прожил в мусорном баке на Плесецкой улице. Соседи видели его практически голым.



Как стало известно «Фонтанке», молодого человека привезли в Боткинскую больницу 13 октября. Он назвал свои данные, оказалось, что ему всего 24 года. Два дня назад он «поселился» в мусорном контейнере у дома 20 по Плесецкой улице, из одежды на нем были только полиэтиленовые пакеты. На «соседа» в итоге пожаловались местные жители, приехала полиция и вызвала ему скорую помощь.