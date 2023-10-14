Помогите спасти сердце семимесячного малыша

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Андрэс родился со сложным пороком сердца. Вскоре после рождения петербургские медики сделали ему первую операцию и фактически спасли жизнь малышу. Затем ещё одну. Сейчас мальчику вновь требуется операция, очень важная — операция Гленна. Но лечение для Андрэса платное.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей. Андрэс Нгоно, 7 месяцев. Сложный врождённый порок сердца, единственный желудочек, состояние после хирургического лечения. Спасёт операция. Стоимость — 904 457 рублей. Не хватает 834 457 рублей.

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«Сын родился практически с половинкой сердца — у него отсутствует левый, анатомически более сильный желудочек, поэтому полностью нарушена система кровообращения. При его диагнозе радикальная коррекция порока невозможна. Мне объяснили, что Андрэсу потребуется сложное многоэтапное кардиохирургическое лечение в течение нескольких лет. Врачи петербургской больницы уже сотворили чудо и спасли нашего сына — в первые недели жизни успешно провели операцию Норвуда по гемодинамической коррекции. Затем понадобилось ещё одно вмешательство, чтобы расширить просвет аорты. И снова нам на помощь пришли петербургские кардиохирурги и читатели Русфонда, которые помогли оплатить лечение. Спасибо всем огромное!

Сейчас пришло время для следующей — очень важной операции Гленна. Хирурги создадут сообщение между полой веной и легочной артерией, и часть венозной крови сможет поступать в лёгкие для насыщения кислородом, минуя сердце. Операция позволит снизить нагрузку на единственный желудочек сердца сына и улучшить насыщение крови кислородом. Без нее Андрэс в любой момент может умереть. Мы снова надеемся на ваше неравнодушие и помощь. На нашей родине в Камеруне врачи бессильны перед таким диагнозом, российское гражданство мы получим только через год, а сейчас надо платить за операцию. Самим нам не справиться. Прошу, спасите сына!» Флора Нгоно, Санкт-Петербург.

Евгения Глотова, кардиолог Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург): «У Андрэса крайняя форма синдрома гипоплазии левых отделов сердца, состояние после раздельного суживания ветвей легочной артерии, операции Норвуда, баллонной ангиопластики рекоарктации аорты. Требуется проведение операции Гленна». ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС



тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

