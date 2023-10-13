В аварии на севере Петербурга перевернулась машина

О ДТП в соцсетях сообщают очевидцы. Судя по комментариям на сервисах «Яндекса», машины столкнулись у перекрестка с Бестужевской улицей вскоре после половины пятого вечера.

Минимум два автомобиля столкнулись на Пискаревском проспекте в Петербурге вечером 13 октября. В районе аварии скопилась пробка.

Судя по опубликованным кадрам, одну из машин прижали к разделительному ограждению, она перевернулась и упала на правый борт. У автомобиля разбит капот.



Вероятно, обошлось без пострадавших. Пробка на Пискаревском тянется от Ключевой улицы до Бестужевской.

