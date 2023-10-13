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    В аварии на севере Петербурга перевернулась машина

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    Минимум два автомобиля столкнулись на Пискаревском проспекте в Петербурге вечером 13 октября. В районе аварии скопилась пробка.

    О ДТП в соцсетях сообщают очевидцы. Судя по комментариям на сервисах «Яндекса», машины столкнулись у перекрестка с Бестужевской улицей вскоре после половины пятого вечера.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Судя по опубликованным кадрам, одну из машин прижали к разделительному ограждению, она перевернулась и упала на правый борт. У автомобиля разбит капот.

    Вероятно, обошлось без пострадавших. Пробка на Пискаревском тянется от Ключевой улицы до Бестужевской.

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