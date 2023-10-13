В Петербурге открыли памятник Жанне д’Арк. Если вы его уже видели — вы не ошиблись

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





В Советском переулке прошло торжественное открытие памятника Жанне д’Арк. Как сообщает 13 октября пресс-служба Смольного, в мероприятии участвовала французская делегация — члены ассоциаций «Друзья Жанны д’Арк» и «Бермонтской богоматери».

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Губернатор Петербурга Александр Беглов, назвав национальную героиню Франции «символом мужества, благородства, самоотверженности, преданности своему народу и беззаветной любви к Родине», отметил, что в России (отличительная черта которой, по словам губернатора, также патриотизм) высоко ценят «вклад, который внесли в реализацию проекта неравнодушные граждане Франции, искренне любящие нашу страну и наш город».



Если вы уже видели памятник в Советском переулке и раньше — у вас не галлюцинации: его «техническое открытие» состоялось в 2021 году. «Фонтанка» рассказывала об этом проекте.



Ситуацию обыграл в своей речи посол России во Франции Алексей Мешков, признав, что процесс начался много лет назад, но открытие происходит «именно сейчас, в момент, когда многолетние культурно-гуманитарные связи между Россией и Францией находятся под ударом развязанной на Западе против России гибридной войны». Он также расценил приезд французской делегации как «стремление поддерживать и развивать дружеские отношения, основанные на близости наших традиций и культур».



В Смольном напоминают, что за последнее время был проведен целый ряд культурных событий, объединяющих Россию и Францию: в сентябре во Франции прошли Дни Санкт-Петербурга, в рамках которых прошел концерт классической музыки в Париже, была развернута экспозиция архивных материалов о связях Петербурга и Франции, Русский музей представил издание «Французы в Петербурге», Эрмитаж — видеоэкскурсию на французском языке и фотовыставку «Эрмитаж ночью», а Музей хлеба — видеоэкскурсию «Французские шоколатье в Петербурге».



Инициатором установки памятника в 2015 году стала французская ассоциация «Друзья Жанны д’Арк», тогда в прессе обсуждалось, что в число ее членов входит большой поклонник героини — французский политик Филипп де Вилье (основатель националистической партии «Движение за Францию»), которого называли ярым русофилом. Он планировал строить парки развлечения в Крыму.

