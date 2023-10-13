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    В Петербурге открыли памятник Жанне д’Арк. Если вы его уже видели — вы не ошиблись

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    Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
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    В Советском переулке прошло торжественное открытие памятника Жанне д’Арк. Как сообщает 13 октября пресс-служба Смольного, в мероприятии участвовала французская делегация — члены ассоциаций «Друзья Жанны д’Арк» и «Бермонтской богоматери».

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов, назвав национальную героиню Франции «символом мужества, благородства, самоотверженности, преданности своему народу и беззаветной любви к Родине», отметил, что в России (отличительная черта которой, по словам губернатора, также патриотизм) высоко ценят «вклад, который внесли в реализацию проекта неравнодушные граждане Франции, искренне любящие нашу страну и наш город».

    Если вы уже видели памятник в Советском переулке и раньше — у вас не галлюцинации: его «техническое открытие» состоялось в 2021 году. «Фонтанка» рассказывала об этом проекте.

    Ситуацию обыграл в своей речи посол России во Франции Алексей Мешков, признав, что процесс начался много лет назад, но открытие происходит «именно сейчас, в момент, когда многолетние культурно-гуманитарные связи между Россией и Францией находятся под ударом развязанной на Западе против России гибридной войны». Он также расценил приезд французской делегации как «стремление поддерживать и развивать дружеские отношения, основанные на близости наших традиций и культур».

    В Смольном напоминают, что за последнее время был проведен целый ряд культурных событий, объединяющих Россию и Францию: в сентябре во Франции прошли Дни Санкт-Петербурга, в рамках которых прошел концерт классической музыки в Париже, была развернута экспозиция архивных материалов о связях Петербурга и Франции, Русский музей представил издание «Французы в Петербурге», Эрмитаж — видеоэкскурсию на французском языке и фотовыставку «Эрмитаж ночью», а Музей хлеба — видеоэкскурсию «Французские шоколатье в Петербурге».

    Инициатором установки памятника в 2015 году стала французская ассоциация «Друзья Жанны д’Арк», тогда в прессе обсуждалось, что в число ее членов входит большой поклонник героини — французский политик Филипп де Вилье (основатель националистической партии «Движение за Францию»), которого называли ярым русофилом. Он планировал строить парки развлечения в Крыму.

    Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

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