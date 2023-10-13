Чисто — и точка. Петербуржцев ждут на плоггинг на берегу Финского залива

Можно ли совместить забег со сбором мусора? Вполне, уверены сторонники плоггинга — экологичного фитнеса. Петербуржцев приглашают попробовать необычный формат экодосуга и привести в порядок берег Финского залива в районе Лахты. Акцию устраивает «Вкусно — и точка».



#МойЭкоДень пройдет 17 октября, с 14:00 до 17:00, у Петровской аллеи. После приветственной части и разминки здесь проведут экоквест и соревнования в командах с призами для победителей. Все участники также получат баллы лояльности в мобильном приложении «Вкусно — и точка», которые можно будет обменять на любые позиции из меню сети.

Организаторами мероприятия выступят сами сотрудники предприятий «Вкусно — и точка», которые на день превратятся в экоактивистов и помогут каждому желающему присоединиться к доброму делу. Кроме того, впервые в акции примут участие локальные партнеры: в Петербурге — это сервис доставки экологичной бытовой химии для дома Less.express, швейное производство изделий из вторсырья Sew Dept и экологическое движение «РазДельный Сбор». Представители последнего устроят интерактивный перфоманс «Строим завод переработки пластиковых бутылок», а также публичную дискуссию о переработке отходов.

«В этом сезоне к нашей инициативе присоединились представители социально ответственного бизнеса и экодвижений. Уверена, что вместе мы сможем сделать осознанный образ жизни и культуру грамотного обращения с отходами популярнее и постепенно изменить привычки людей», — отмечает старший директор по устойчивому развитию «Вкусно — и точка» Ирина Коршунова.

«Вкусно — и точка» проводит #МойЭкоДень уже в четвертый раз. За время проведения в акции приняли участие волонтеры из 100 городов в 63 субъектах РФ, собрав больше 240 тонн отходов на переработку.

Провести активный день на берегу Финского залива вместе с волонтерами может любой желающий. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Плоггинг — это забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового мусора.