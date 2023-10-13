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    Мультимедийная заметка

    Чисто — и точка. Петербуржцев ждут на плоггинг на берегу Финского залива

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    Фото: Предоставлено пресс-службой «Вкусно — и точка»
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    Можно ли совместить забег со сбором мусора? Вполне, уверены сторонники плоггинга — экологичного фитнеса. Петербуржцев приглашают попробовать необычный формат экодосуга и привести в порядок берег Финского залива в районе Лахты. Акцию устраивает «Вкусно — и точка».

    #МойЭкоДень пройдет 17 октября, с 14:00 до 17:00, у Петровской аллеи. После приветственной части и разминки здесь проведут экоквест и соревнования в командах с призами для победителей. Все участники также получат баллы лояльности в мобильном приложении «Вкусно — и точка», которые можно будет обменять на любые позиции из меню сети.

    Организаторами мероприятия выступят сами сотрудники предприятий «Вкусно — и точка», которые на день превратятся в экоактивистов и помогут каждому желающему присоединиться к доброму делу. Кроме того, впервые в акции примут участие локальные партнеры: в Петербурге — это сервис доставки экологичной бытовой химии для дома Less.express, швейное производство изделий из вторсырья Sew Dept и экологическое движение «РазДельный Сбор». Представители последнего устроят интерактивный перфоманс «Строим завод переработки пластиковых бутылок», а также публичную дискуссию о переработке отходов.

    «В этом сезоне к нашей инициативе присоединились представители социально ответственного бизнеса и экодвижений. Уверена, что вместе мы сможем сделать осознанный образ жизни и культуру грамотного обращения с отходами популярнее и постепенно изменить привычки людей», — отмечает старший директор по устойчивому развитию «Вкусно — и точка» Ирина Коршунова.

    «Вкусно — и точка» проводит #МойЭкоДень уже в четвертый раз. За время проведения в акции приняли участие волонтеры из 100 городов в 63 субъектах РФ, собрав больше 240 тонн отходов на переработку.

    Провести активный день на берегу Финского залива вместе с волонтерами может любой желающий. Зарегистрироваться можно по ссылке.

    Плоггинг — это забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового мусора.

    ООО «СИСТЕМА ПБО», ИНН 7710044140.

    Фото: Предоставлено пресс-службой «Вкусно — и точка»

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