Потребительский спрос вырос на 9%: в России стали больше покупать электроники, бензина и цветов

Потребительская активность россиян выросла за 9 месяцев 2023 года на 9%, при этом стали больше покупать электроники, топлива и автотоваров, цветов и товаров для спорта и активного отдыха. Спрос на одежду, обувь и продукты питания остается стабильным. Такие данные приводит аналитический сервис «Продажи.рф» на основе статистики торговых точек, обслуживаемых «Первым ОФД» (входит в группу ВТБ). Так, за январь — сентябрь покупатели потратили около 4 трлн рублей и совершили около 31 млрд покупок — из них 11 млрд пришлось на третий квартал, за который было потрачено 1,4 трлн рублей.



Значительная часть трат пришлась на покупку топлива и автотоваров — расходы на них выросли на 21%, а количество покупок — на 19%. В третьем квартале рост составил 13% по числу покупок и 18% по объему трат, если сравнить со вторым кварталом.

Больше всего за три квартала выросло число покупок в сегменте электроники — на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сумма, которую люди потратили, увеличилась на 12%. В третьем квартале и число купленных товаров, и денежные траты в этой категории выросли на 10%.

Заметно увеличился спрос на цветы и готовые букеты — на 16% по количеству и почти на треть по затратам. Пик спроса пришелся на сентябрь, когда количество покупок выросло на 21%, а расходы — почти в полтора раза. Еще одна растущая категория — товары для спорта и активного отдыха. За три квартала на них потратили на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, совершив на 9% больше покупок. В аномально теплом сентябре спрос был еще выше — на 18% по количеству покупок и на 20% — по расходам.

Если брать повседневные траты, то продукты питания по числу покупок остались на том же уровне, что и год назад, но вот потратить пришлось на 7% больше. Одежда и обувь пользуется стабильным спросом — за 9 месяцев он вырос на 5% к прошлому году, а затраты — на 13%, а вот между первым и вторым кварталом изменений существенно не было.