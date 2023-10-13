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    Итоги недели с Андреем Константиновым

    «Итоги недели» с Андреем Константиновым

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    2 комментария

    Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

    Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google, «ВКонтакте», Apple iTunes.

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