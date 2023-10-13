Трансформаторная подстанция во дворе нового дома в Выборгском районе стала арт-объектом в стиле «Алисы в стране Чудес»

Стены трансформаторной подстанции во дворе жилого комплекса «Новый Лесснер» в Выборгском районе украсили иллюстрации к «Алисе в Стране Чудес». До этого застройщик художественно оформил котельные, трансформаторные подстанции и фасад школы в Кудрово.
Как рассказали в компании «Отделстрой», на стенах трансформаторной подстанции появились изобржения Шляпника, Чеширского кота, мыши Сони, Королевы Червей и пр.
Работы по созданию арт-объекта заняли около двух месяцев — включая проработку концепции, согласование эскизов и их непосредственное воплощение. Посмотреть на сказочных персонажей Льюиса Кэрролла можно во дворе между 3-м и 4-м корпусами, где находятся детские и спортивные площадки.
Это не первая служебная постройка, украшенная с помощью mural art («искусство настенной живописи») — например, в ЖК «Новый Оккервиль» в Кудрово застройщик художественно оформил 2 котельных, 7 трансформаторных подстанций и фасад школы. А в первой очереди «Нового Лесснера» в этом году появился арт-объект в стилистике «Маленького принца».