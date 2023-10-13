Трансформаторная подстанция во дворе нового дома в Выборгском районе стала арт-объектом в стиле «Алисы в стране Чудес»

Стены трансформаторной подстанции во дворе жилого комплекса «Новый Лесснер» в Выборгском районе украсили иллюстрации к «Алисе в Стране Чудес». До этого застройщик художественно оформил котельные, трансформаторные подстанции и фасад школы в Кудрово.



Как рассказали в компании «Отделстрой», на стенах трансформаторной подстанции появились изобржения Шляпника, Чеширского кота, мыши Сони, Королевы Червей и пр.