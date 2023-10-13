Автомобиль влетел в переполненную людьми остановку в Барнауле

Страшное ДТП произошло в Барнауле: в час пик автомобиль врезался в остановку, где стояли люди.



Авария произошла в районе дома 24 по улице Строителей вечером 13 октября, сообщает издание RT. По предварительной информации, в остановку влетел автомобиль «Тойота Королла». За рулем находился 41-летний водитель. Он якобы не справился с управлением.



МВД региона сообщает об одном погибшем — это 68-летний мужчина, ждавший транспорта. Также очевидцы говорят о как минимум трех пострадавших.