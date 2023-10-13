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    Автомобиль влетел в переполненную людьми остановку в Барнауле

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    Страшное ДТП произошло в Барнауле: в час пик автомобиль врезался в остановку, где стояли люди.

    Авария произошла в районе дома 24 по улице Строителей вечером 13 октября, сообщает издание RT. По предварительной информации, в остановку влетел автомобиль «Тойота Королла». За рулем находился 41-летний водитель. Он якобы не справился с управлением.

    МВД региона сообщает об одном погибшем — это 68-летний мужчина, ждавший транспорта. Также очевидцы говорят о как минимум трех пострадавших.

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    По данным местного КП, это уже вторая такая авария за неделю. 11 октября у ТЦ «Первомайский» 32-летний водитель «Тойота Камри» врезался в трамвайную остановку. Два человека пострадали. Автомобилист был пьян.

    Прокуратура Алтайского края проводит проверку.

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    Комментарии 7

    Гость13 Окт 2023 в 15:45
    нарик!?
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