Росгвардеец ловил речной трамвай, ушедший в свободное плавание на Фонтанке

Непогода чуть не угнала речной трамвай в центре Петербурга ранним утром 13 октября. Уплывавшее судно без экипажа сумел догнать и вернуть на место сотрудник Росгвардии, ставший очевидцем произошедшего.



Около 5:20 сотрудник вневедомственной охраны, приехавший к зданию филиала Российской национальной библиотеки на набережной Фонтанки, чтобы проверить пост охраны, заметил, что из-за сильного ветра и волн один из пришвартованных неподалеку речных трамваев отвязался и дрейфует, сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга. Пустое судно медленно удалялось от берега к середине реки.