Росгвардеец ловил речной трамвай, ушедший в свободное плавание на Фонтанке

Непогода чуть не угнала речной трамвай в центре Петербурга ранним утром 13 октября. Уплывавшее судно без экипажа сумел догнать и вернуть на место сотрудник Росгвардии, ставший очевидцем произошедшего.
Около 5:20 сотрудник вневедомственной охраны, приехавший к зданию филиала Российской национальной библиотеки на набережной Фонтанки, чтобы проверить пост охраны, заметил, что из-за сильного ветра и волн один из пришвартованных неподалеку речных трамваев отвязался и дрейфует, сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга. Пустое судно медленно удалялось от берега к середине реки.
Чтобы избежать серьезных последствий произошедшего, росгвардеец забрался на палубу другого пришвартованного теплохода, а оттуда смог попасть на дрейфующее судно. После этого мужчина сумел самостоятельно пришвартовать «беглеца» к пристани, а о произошедшем сообщил в центр оперативного управления районного ОВО. Оттуда информацию передали соответствующим службам. Сейчас специалисты устанавливают владельца судна.