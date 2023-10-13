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    Росгвардеец ловил речной трамвай, ушедший в свободное плавание на Фонтанке

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    Фото: Росгвардия Петербурга
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    Непогода чуть не угнала речной трамвай в центре Петербурга ранним утром 13 октября. Уплывавшее судно без экипажа сумел догнать и вернуть на место сотрудник Росгвардии, ставший очевидцем произошедшего.

    Около 5:20 сотрудник вневедомственной охраны, приехавший к зданию филиала Российской национальной библиотеки на набережной Фонтанки, чтобы проверить пост охраны, заметил, что из-за сильного ветра и волн один из пришвартованных неподалеку речных трамваев отвязался и дрейфует, сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга. Пустое судно медленно удалялось от берега к середине реки.

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    Чтобы избежать серьезных последствий произошедшего, росгвардеец забрался на палубу другого пришвартованного теплохода, а оттуда смог попасть на дрейфующее судно. После этого мужчина сумел самостоятельно пришвартовать «беглеца» к пристани, а о произошедшем сообщил в центр оперативного управления районного ОВО. Оттуда информацию передали соответствующим службам. Сейчас специалисты устанавливают владельца судна.

    Фото: Росгвардия Петербурга

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