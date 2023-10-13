В Невском, Фрунзенском, Выборгском и Красносельском районах скоро откроются новые детские сады

В четырех жилых комплексах, построенных Setl Group, завершилось строительство детских садов. Как сообщила пресс-служба холдинга, в Невском районе дошкольное учреждение откроется до конца этого года, а в Выборгском, Фрунзенском и Красносельском — в 2024 году.

До конца этого года планируется открытие садика на Фарфоровской улице в ЖК «Стрижи в Невском 2» на 170 детей. Он станет вторым филиалом детского сада № 63.

В январе 2024 года должны отправиться малыши в детский сад на проспекте Буденного — он станет третьим корпусом детского сада № 95 «Подсолнух». Он рассчитан на 220 детей. Дошкольное учреждение построено в ЖК «Солнечный город», рядом — в проекте «Солнечный город. Резиденции» в сентябре уже открылся детский сад — № 96 с названием «Мечта».