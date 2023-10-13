    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 6

    5 м/с, зап

    753мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.99eur103.04

    Дорожники обновили трассу А-114 в обход Тихвина, на очереди следующий участок

    433
    2 комментария
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Тихвинском районе Ленобласти открыли после ремонта 44-километровый участок федеральной трассы А-114 Вологда — Новая Ладога. В следующем году планируется привести в порядок 38-километровый отрезок по соседству.

    Дорожники ввели в эксплуатацию участок А-114 с 418-го по 462-й километр, от деревни Дыми до деревни Чемихино, сообщает 13 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Эта дорога весьма востребована: по данным с датчиков интенсивности движения, которые установлены на 423-м километре, в августе за сутки по трассе проезжало в среднем 7998 автомобилей. Однако состояние дороги вызывало у водителей справедливые нарекания.

    ПоделитьсяПоделиться

    С начала мая на участке отфрезеровали и уложили заново более 400 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. А также отремонтировали и установили новые прикромочные лотки, водосбросы, поребрики, отбойники и дорожные знаки, поставили 11 новых остановочных павильонов и нанесли 15 тысяч квадратных метров разметки.

    В конце сентября Упрдор заключил контракт на ремонт следующего участка трассы А-114. Отрезок с 462-го по 500-й километр, до Хвалово, отремонтируют в 2024 году.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьРемонт дорог
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close