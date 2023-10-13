Дорожники обновили трассу А-114 в обход Тихвина, на очереди следующий участок

В Тихвинском районе Ленобласти открыли после ремонта 44-километровый участок федеральной трассы А-114 Вологда — Новая Ладога. В следующем году планируется привести в порядок 38-километровый отрезок по соседству.



Дорожники ввели в эксплуатацию участок А-114 с 418-го по 462-й километр, от деревни Дыми до деревни Чемихино, сообщает 13 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Эта дорога весьма востребована: по данным с датчиков интенсивности движения, которые установлены на 423-м километре, в августе за сутки по трассе проезжало в среднем 7998 автомобилей. Однако состояние дороги вызывало у водителей справедливые нарекания.