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    Пять миллионов похитили из машины петербургского бизнесмена в деревне Ольховке

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    Петербургский бизнесмен вызвал полицию на свой участок в деревне Ольховке Приозерского района, чтобы рассказать о своей беде.

    Сообщение в 112 поступило около половины девятого утра с Озерной улицы, стало известно «Фонтанке» 13 октября.

    Когда наряд прибыл на место, то звонивший объяснил, что с обеда вчерашнего дня по 4 утра сегодняшнего кто-то влез в его машину марки «Вольво». В салоне мужчина, по предварительной информации, хранил 5 млн рублей. Вор забрал деньги и некоторые вещи.

    По заявлению ведется проверка.

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