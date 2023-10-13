Пять миллионов похитили из машины петербургского бизнесмена в деревне Ольховке

Петербургский бизнесмен вызвал полицию на свой участок в деревне Ольховке Приозерского района, чтобы рассказать о своей беде.
Сообщение в 112 поступило около половины девятого утра с Озерной улицы, стало известно «Фонтанке» 13 октября.
Когда наряд прибыл на место, то звонивший объяснил, что с обеда вчерашнего дня по 4 утра сегодняшнего кто-то влез в его машину марки «Вольво». В салоне мужчина, по предварительной информации, хранил 5 млн рублей. Вор забрал деньги и некоторые вещи.
По заявлению ведется проверка.