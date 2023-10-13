17 нетипичных признаков проблем с сердцем — мы никогда не обращаем на них внимание

В основном мы замечаем тревожные симптомы, когда очень сложно что-то исправить Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инфаркты и инсульты, — самая частая причина смертности в России. А происходят они в основном из-за тромбов. Они уменьшают просвет сосуда, ухудшают кровообращение, а оторвавшись от стенки сосуда, закупоривают более мелкие сосуды. О тромбозе мы чаще всего узнаем, когда исправить уже почти ничего нельзя. Вместе с тем есть нетипичные симптомы тромбоза, на которые мы не обращаем внимание. Врачи рассказали, как их определить.



Когда тромбообразование — это нормально По словам врачей, процесс, при котором внутри кровеносного сосуда образуется кровяной сгусток, в норме необходим для защиты от кровопотери.

— При повреждении в кровеносных сосудах запускается каскад биохимических реакций, итогом которых становится активация свертывающей системы крови и ее сгущение в месте дефекта, — рассказывает врач, эксперт лаборатории «Гемотест», Ольга Уланкина. — Пластичные кровяные сгустки — тромбы — закупоривают образовавшиеся отверстия и не позволяют остальной крови вытекать наружу. После заживления тканей тромб растворяется.



Но иногда механизм тромбообразования играет против организма. При некоторых болезнях и состояниях тромбы могут формироваться, даже если прямой угрозы кровотечения нет. Как следствие, тромб частично или полностью закупоривает кровеносные сосуды меньшего диаметра, и местное кровообращение нарушается. Такое явление называется тромбозом, и в большинстве случаев оно угрожает жизни и здоровью.

Что увеличивает риск тромбоза Риск нарушения повышается с возрастом и не зависит от пола. Чаще он увеличивается у тех, кто генетически предрасположен к возникновению тромбов, но иногда предрасположенность может быть приобретенной.



— Причиной тромбоза могут быть многие факторы, начиная от наследственных и заканчивая травматическим поражением конечностей, — говорит сосудистый хирург Денис Жарков. — Также при употреблении алкоголя сосуды сужаются, кровь густеет, и могут возникнуть тромбозы.

— Причин, которые могут привести к образованию тромбов, очень много: это эндокринные, сердечные и сосудистые патологии, нарушения свертываемости крови, наследственные заболевания, травмы и повреждения кровеносных сосудов, а также воспалительные, онкологические заболевания и прием некоторых лекарств (например, оральных контрацептивов), — говорит Ольга Уланкина. — Один из ярких примеров — атеросклеротическая болезнь, при которой в просвете кровеносных сосудов формируются холестериновые отложения (бляшки). Они влияют на нормальный кровоток и замедляют его. Но если атеросклеротическая бляшка разрывается, на ее месте тут же начинает формироваться тромб.



Есть как минимум девять причин появления тромбоза, и многие из них — это наши привычки Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Неочевидные симптомы тромбоза Врачи говорят, что симптомы тромбоза обычно зависят от того, какой именно кровеносный сосуд был перекрыт сгустком крови. Например, признаком тромбоза вен ног будет боль, отек, покраснение и нагревание кожи. Если закупорены артерии, кожа бледнеет и может стать синеватой — это происходит из-за недостатка в тканях кислорода, который несет артериальная кровь.



Нетипичные симптомы инсульта и инфаркта Также тромбоз приводит к инсульту головного мозга, инфаркту миокарда, тромбоэмболии легочной артерии — симптомы у этих нарушений разные.

— В первом случае у человека появляются отклонения в работе нервной системы: например, он теряет координацию, может несвязно или невнятно говорить. Точные признаки зависят от конкретного участка мозга, к которому не поступает кровь, — говорит Ольга Уланкина. — Нетипичными и очень редкими симптомами инсульта могут быть изменение поведения человека, например неоправданная агрессия, или галлюцинации без других проявлений заболевания.



При инфаркте пациенты часто отмечают сильную боль в области сердца, за грудиной, которая может отдавать в лопатку или левую руку. Кроме того, появляются одышка, липкий пот и сильный страх смерти. Необычные и редкие проявления инфаркта могут включать боль в животе, в области желудка, а также боль в челюсти. Не исключено и бессимптомное течение — такой тип болезни особенно опасен, так как нарушение практически невозможно заметить самостоятельно.



— Тромбоэмболия легочной артерии проявляется нарушениями дыхания, чувством нехватки воздуха и развивается очень стремительно, — добавляет Ольга Уланкина. — Если тромбоэмболия произошла спонтанно, человек может даже не успеть обратиться за медицинской помощью.

Как лечить тромбоз Первое, о чем предупреждают врачи: лечить тромбоз самостоятельно нельзя. При подозрении на него нужно срочно вызвать скорую помощь.



— Дело в том, что такое нарушение либо приводит к развитию тяжелых состояний сразу, либо может спровоцировать их в ближайшем будущем (например, если тромб образовался в венах нижних конечностей), — объясняет Ольга Уланкина. — Для устранения тромбоза врачи назначают специальные препараты, которые разжижают кровь и не позволяют ей сворачиваться в дальнейшем, либо проводят эндоваскулярную операцию.

Эндоваскулярный метод в некоторых случаях используют для лечения инфаркта — тромб захватывают и удаляют с помощью специального катетера, который вводят в нужную артерию через вену.



Для профилактики тромбозов очень важно следить за состоянием сердечно-сосудистой и эндокринной системы, вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и употребления алкоголя (эти вредные привычки влияют на состояние сосудов и кроветворение), а также следить за рационом и избегать набора лишнего веса. В этом могут помочь регулярные физические упражнения.



Кроме того, важно следовать рекомендациям врача при приеме лекарств, влияющих на состав крови и артериальное давление, а также носить компрессионные чулки в послеоперационный период. Они сужают просвет кровеносных сосудов в ногах, стимулируют кровоток и, следовательно, предупреждают образование опасных для жизни тромбов.

