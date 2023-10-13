Разыгравшийся пес покусал спящего ребенка в Красном Селе

Двенадцатилетнего мальчика покусала во сне собака в Красном Селе.



Скорую в квартиру на Театральной улице вызвали накануне около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 13 октября. По предварительной информации, домашний пес зашел в комнату ребенка и решил с ним «поиграть».



В детской больнице № 19 зафиксировали последствия этой игры: у мальчика были рваные раны на правом плече и кисти левой руки, ссадины, а также перелом одного из пальцев на левой руке.



Полиция Красносельского района проводит проверку.

