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    Разыгравшийся пес покусал спящего ребенка в Красном Селе

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    14 комментариев

    Двенадцатилетнего мальчика покусала во сне собака в Красном Селе.

    Скорую в квартиру на Театральной улице вызвали накануне около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 13 октября. По предварительной информации, домашний пес зашел в комнату ребенка и решил с ним «поиграть».

    В детской больнице № 19 зафиксировали последствия этой игры: у мальчика были рваные раны на правом плече и кисти левой руки, ссадины, а также перелом одного из пальцев на левой руке.

    Полиция Красносельского района проводит проверку.

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