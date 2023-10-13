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    В Юкках вор оставил петербургского педагога без украшений на четверть миллиона рублей

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    Полиция ищет незваного гостя, похозяйничавшего в доме заведующей кафедрой петербургского университета во Всеволожском районе Ленинградской области. Он запустил руку в шкатулку, стало известно «Фонтанке» 13 октября.

    48-летняя петербурженка накануне попросила полицейских отыскать домушника, следы которого заметила в своём двухэтажном доме на Парковой улице в Юкках. Судя по повреждённому стеклопакету на первом этаже, подбором ключей и взломом замков он себя не утруждал.

    На втором этаже тоже побывал — там пропали ювелирные украшения, которые женщина хранила в шкатулке на комоде. Хозяйка полагает, что обокрали её ещё 11 октября, ущерб она оценила примерно в 273 тысячи рублей.

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