Восьмиклассника задержали в Петербурге после нападения на парня из-за прически. Он выложил в сеть видео избиения

Центр «Э» задержал подозреваемого в сентябрьском нападении на 18-летнего в центре Петербурга.
14-летнего жителя Центрального района взяли накануне на улице Чайковского, стало известно «Фонтанке» 13 октября. По версии следствия, около трех ночи 16 сентября восьмиклассник, который был в компании друзей, преследовал 18-летнего, который шел с девушками и другом по Лиговскому проспекту. В районе Виленского переулка произошел тет-а-тет, в ходе которого, по разным данным, подросток придрался к прическе парня или к его одежде, а потом залил газом из баллончика. После того, как 18-летний ослеп, восьмиклассник стал бить его руками и ногами.
Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. А через некоторое время он увидел видео нападения на него в интернете.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Задержанный состоит на учете в ОДН.
После допроса его отпустили под подписку о невыезде.