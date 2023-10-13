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    Восьмиклассника задержали в Петербурге после нападения на парня из-за прически. Он выложил в сеть видео избиения

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    Центр «Э» задержал подозреваемого в сентябрьском нападении на 18-летнего в центре Петербурга.

    14-летнего жителя Центрального района взяли накануне на улице Чайковского, стало известно «Фонтанке» 13 октября. По версии следствия, около трех ночи 16 сентября восьмиклассник, который был в компании друзей, преследовал 18-летнего, который шел с девушками и другом по Лиговскому проспекту. В районе Виленского переулка произошел тет-а-тет, в ходе которого, по разным данным, подросток придрался к прическе парня или к его одежде, а потом залил газом из баллончика. После того, как 18-летний ослеп, восьмиклассник стал бить его руками и ногами.

    Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. А через некоторое время он увидел видео нападения на него в интернете.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Задержанный состоит на учете в ОДН.

    После допроса его отпустили под подписку о невыезде.

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