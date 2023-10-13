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    Группа «Астра» разместила в ходе IPO на бирже акции на 3,5 млрд рублей

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    Группа «Астра» разместила в ходе IPO (первичного публичного предложения) акции по верхней границе ценового диапазона. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба компании.

    IT-компания разместила на бирже 10,5 млн акций, что соответствует 5% от акционерного капитала. Цена акции по итогам размещения составила 333 рубля. Таким образом она привлекла 3,5 млрд рублей, а общая рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд рублей.

    Это одно из немногочисленных IPO на российском рынке за долгое время. Российская группа «Астра» занимается разработкой и реализацией программного обеспечения. Самый известный её продукт — операционная система Astra Linux.

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