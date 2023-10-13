Смертельное ДТП на Петергофском шоссе: юный водитель BMW не виноват

Один человек погиб и один пострадал в результате аварии в Красносельском районе Петербурга.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 13 октября около часа ночи 57-летний водитель «Рено Логана», двигаясь по улице Партизана Германа в сторону Петергофского шоссе, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в BMW под управлением 19-летнего водителя.
Водитель «Рено» скончался на месте происшествия. Водитель BMW госпитализирован в состоянии средний степени тяжести.
«Ночные гонщики на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести. Две машины серьезно пострадали, БМВ снёс столб», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются детали происшествия», — отмечают в полиции.