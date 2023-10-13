    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 6

    3 м/с, зап

    751мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.99eur103.04

    Смертельное ДТП на Петергофском шоссе: юный водитель BMW не виноват

    8021
    7 комментариев

    Один человек погиб и один пострадал в результате аварии в Красносельском районе Петербурга.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 13 октября около часа ночи 57-летний водитель «Рено Логана», двигаясь по улице Партизана Германа в сторону Петергофского шоссе, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в BMW под управлением 19-летнего водителя.

    Водитель «Рено» скончался на месте происшествия. Водитель BMW госпитализирован в состоянии средний степени тяжести.

    «Ночные гонщики на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести. Две машины серьезно пострадали, БМВ снёс столб», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются детали происшествия», — отмечают в полиции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПСмертельное ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close