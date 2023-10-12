Грузовик сбил пешехода в Рыбацком. Молодой мужчина в реанимации с черепно-мозговой травмой

«Газель» сбила
Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, возможно, сотрясение мозга и закрытый перелом ребра.
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«Газель» сбила
Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, возможно, сотрясение мозга и закрытый перелом ребра.
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