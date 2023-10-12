Авария на Пулковском шоссе собрала пробку на въезде в Петербург

Столкновение трех легковых авто на Пулковском шоссе вечером 12 октября испортило настроение не только их владельцам. Подписчики телеграм-канала «Мегаполис» опубликовали видео с места ДТП.
Видно, что разбитые машины перекрыли две крайние левые полосы, третий участник стоит посреди трассы. По направлению к центру Петербурга собралась внушительная пробка.
На момент публикации о пострадавших информации нет.
Напомним, вечером в четверг еще одна авария осложнила движение на внутреннем кольце КАД Петербурга перед съездом на Московское шоссе. Там пробка еще длиннее.