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    Авария на Пулковском шоссе собрала пробку на въезде в Петербург

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    Столкновение трех легковых авто на Пулковском шоссе вечером 12 октября испортило настроение не только их владельцам. Подписчики телеграм-канала «Мегаполис» опубликовали видео с места ДТП.

    «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

    Видно, что разбитые машины перекрыли две крайние левые полосы, третий участник стоит посреди трассы. По направлению к центру Петербурга собралась внушительная пробка.

    «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    На момент публикации о пострадавших информации нет.

    Напомним, вечером в четверг еще одна авария осложнила движение на внутреннем кольце КАД Петербурга перед съездом на Московское шоссе. Там пробка еще длиннее.

    Фото: «Яндекс.Карты»

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