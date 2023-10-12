Правительство РФ внесло законопроект о выплате пособий по уходу за ребенком при досрочном выходе на работу

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребенком до 1,5 года при досрочном выходе на работу. Соответствующий документ в четверг, 12 октября, появился в электронной базе нижней палаты российского парламента, передает ТАСС.

Как говорится в документе, право на специальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется за родителем, даже если он решил выйти досрочно на работу по достижении ребенком 1,5 года. В настоящее время матери или отцу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплачивают ежемесячное пособие, пока ребенку не исполнится 1,5 года либо пока кто-то из родителей не выйдет на работу.