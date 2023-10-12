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    В ХАМАС назвали атаку на Израиль упреждающим ударом

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    Замглавы политбюро движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что произошедшее нападение было упреждающим ударом по Израилю, который якобы планировал атаковать сторонников ХАМАС после осенних еврейских праздников. Об этом он в четверг, 12 октября, заявил телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС.

    «Мы упредили атаку на нас со стороны Израиля, застав врасплох командование израильского воинского подразделения на юге», — сказал замглавы политбюро движения ХАМАС.

    По словам аль-Арури, движение якобы знало о планах Израиля атаковать ХАМАС после отмечавшихся осенних еврейских праздников.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. ХАМАС из сектора Газа провел атаку на территорию Израиля. Израиль объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.

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