В ХАМАС назвали атаку на Израиль упреждающим ударом

Замглавы политбюро движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что произошедшее нападение было упреждающим ударом по Израилю, который якобы планировал атаковать сторонников ХАМАС после осенних еврейских праздников. Об этом он в четверг, 12 октября, заявил телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС.

«Мы упредили атаку на нас со стороны Израиля, застав врасплох командование израильского воинского подразделения на юге», — сказал замглавы политбюро движения ХАМАС.

По словам аль-Арури, движение якобы знало о планах Израиля атаковать ХАМАС после отмечавшихся осенних еврейских праздников.