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    Посмотрите же на эту девушку. Adobe показало платье, которое моментально меняет цвет и узор

    2007
    5 комментариев
    Фото: кадр из видео / Adobe Creative Cloud / YouTube
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    Компания Adobe провела презентацию MAX 2023: Sneaks, на которой представила необычное платье. Оно может менять цвет и узор в реальном времени. Презентация прошла 11 октября.

    Рабочее название модели — Project Primrose. Платье изготовлено из отражающих светорассеивающих модулей. Гибкие текстильные дисплеи позволяют моментально менять цвет платья и отображать любой узор по одному нажатию кнопки.

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    Adobe демонстрировала такую возможность еще в 2022 году на примере сумки и ровного куска ткани. К презентации 2023 года технологию доработали, чтобы применять ее на более сложных моделях, например на юбке, кофте или платье.

    В компании надеются, что их изобретение вдохновит будущих дизайнеров одежды.

    Фото: кадр из видео / Adobe Creative Cloud / YouTube

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