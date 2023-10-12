Посмотрите же на эту девушку. Adobe показало платье, которое моментально меняет цвет и узор

Компания Adobe провела презентацию MAX 2023: Sneaks, на которой представила необычное платье. Оно может менять цвет и узор в реальном времени. Презентация прошла 11 октября.



Рабочее название модели — Project Primrose. Платье изготовлено из отражающих светорассеивающих модулей. Гибкие текстильные дисплеи позволяют моментально менять цвет платья и отображать любой узор по одному нажатию кнопки.