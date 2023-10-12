Международный олимпийский комитет отстранил Россию: новости СВО за 12 октября

Отстранение Олимпийского комитета России не означает, что МОК исключил участие россиян в Олимпиаде в Париже Фото: Максим Серков / NGS42.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 12 октября.

МОК отстранил Олимпийский комитет России Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. Причина такого решения — включение в ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, которые стали его членами 5 октября.

— Решение нарушает территориальную целостность Национального олимпийского комитета Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения, — объяснили свое решение в МОК.



При этом, по словам директора по коммуникациям МОК Марка Адамса, отстранение ОКР не означает, что россияне не будут участвовать в Олимпиаде в Париже. Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе остаются в силе.

— МОК оставил за собой право принять решение об участии индивидуальных спортсменов с российскими паспортами в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже и Играх 2026 года в Кортина-д'Ампеццо в подходящее время, — заявил Адамс.

В Олимпийском комитете России решение об отстранении назвали контрпродуктивным.



— Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года. На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений, — говорится в сообщении ОКР.



В Белгородской области погибли 3 человека после падения беспилотника Над Белгородской областью силы ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

Обломки беспилотника рухнули на частный жилой сектор, из-за чего начался пожар. По заявлению главы региона Вячеслава Гладкова, в результате три человека погибли. — Три человека погибли, один из них — маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают всё, чтобы спасти их жизни, — написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Украина столкнулась с дефицитом офицеров Украина столкнулась с дефицитом офицерского состава. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, это произошло из-за неудач ВСУ.

— При этом нехватку в украинской армии офицеров нельзя покрыть за счет принудительной мобилизации гражданских лиц. Профессионального командира попросту не обучить за несколько недель, — написал Азаров у себя в телеграм-канале. Он отметил, что новое поколение офицеров не имеет опыта и часто допускает ошибки, которые приводят к потерям техники и личного состава. К тому же наиболее опытных военнослужащих отправили в тыл или на Запад для освоения новых территорий. Сколько человек подписало контракт с Минобороны в этом году С начала года более 357 тысяч человек заключили контракт с Минобороны России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.



— В целом темпы набора по контракту неплохие, надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем, — отметил Медведев.



Он также уточнил, что речь идет как о тех, кто пребывает в запасе, так и о добровольцах. Ранее о числе контрактников рассказывал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, благодаря достаточному числу контрактников Генеральный штаб не планирует проводить дополнительную мобилизацию.

