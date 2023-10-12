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    Спецоперация на Украине

    Международный олимпийский комитет отстранил Россию: новости СВО за 12 октября

    Главные события последних суток

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    Отстранение Олимпийского комитета России не означает, что МОК исключил участие россиян в Олимпиаде в Париже
    Отстранение Олимпийского комитета России не означает, что МОК исключил участие россиян в Олимпиаде в ПарижеФото: Максим Серков / NGS42.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 12 октября.

    МОК отстранил Олимпийский комитет России

    Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. Причина такого решения — включение в ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, которые стали его членами 5 октября.

    — Решение нарушает территориальную целостность Национального олимпийского комитета Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения, — объяснили свое решение в МОК.

    При этом, по словам директора по коммуникациям МОК Марка Адамса, отстранение ОКР не означает, что россияне не будут участвовать в Олимпиаде в Париже. Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе остаются в силе.

    — МОК оставил за собой право принять решение об участии индивидуальных спортсменов с российскими паспортами в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже и Играх 2026 года в Кортина-д'Ампеццо в подходящее время, — заявил Адамс.

    В Олимпийском комитете России решение об отстранении назвали контрпродуктивным.

    — Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года. На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений, — говорится в сообщении ОКР.

    В Белгородской области погибли 3 человека после падения беспилотника

    Над Белгородской областью силы ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

    Обломки беспилотника рухнули на частный жилой сектор, из-за чего начался пожар. По заявлению главы региона Вячеслава Гладкова, в результате три человека погибли.

    — Три человека погибли, один из них — маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают всё, чтобы спасти их жизни, — написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

    Украина столкнулась с дефицитом офицеров

    Украина столкнулась с дефицитом офицерского состава. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, это произошло из-за неудач ВСУ.

    — При этом нехватку в украинской армии офицеров нельзя покрыть за счет принудительной мобилизации гражданских лиц. Профессионального командира попросту не обучить за несколько недель, — написал Азаров у себя в телеграм-канале.

    Он отметил, что новое поколение офицеров не имеет опыта и часто допускает ошибки, которые приводят к потерям техники и личного состава. К тому же наиболее опытных военнослужащих отправили в тыл или на Запад для освоения новых территорий.

    Сколько человек подписало контракт с Минобороны в этом году

    С начала года более 357 тысяч человек заключили контракт с Минобороны России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    В целом темпы набора по контракту неплохие, надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем, — отметил Медведев.

    Он также уточнил, что речь идет как о тех, кто пребывает в запасе, так и о добровольцах.

    Ранее о числе контрактников рассказывал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, благодаря достаточному числу контрактников Генеральный штаб не планирует проводить дополнительную мобилизацию.

    Отстранение Олимпийского комитета России не означает, что МОК исключил участие россиян в Олимпиаде в Париже
    Отстранение Олимпийского комитета России не означает, что МОК исключил участие россиян в Олимпиаде в ПарижеФото: Максим Серков / NGS42.RU

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