Половина покупателей жилья в новостройках Ленинградской области выбирают двух- и трехкомнатные квартиры

На двух- и трехкомнатные квартиры приходится до половины покупок жилья в новостройках Ленинградской области. При этом 60% покупателей приобретают их для собственного проживания, рассказала коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова.
Спросом пользуются также и четырехкомнатные квартиры — доля покупателей наиболее просторных вариантов составляет 8% (соответствует доле таких квартир в квартирографии ЖК). Что касается более компактных лотов, то студии выбирают всего 7% покупателей, а однокомнатные квартиры занимают 28% в структуре спроса.
Аналитика продаж компании показывает, что средняя площадь однокомнатных квартир составляет 36–38 кв. м, площадь двухкомнатных квартир с классической планировкой — 48–49 кв. м, трехкомнатных — 62–67 кв. м.
«Результаты наших клиентских исследований показывают, что 60% покупателей таких квартир приобретают их для семейного проживания и улучшения жилищных условий, а более 13% называют основным мотивом покупки планы по увеличению состава семьи и рождению детей. Лоты с двумя или тремя комнатами представляются покупателям наиболее оптимальным решением указанных задач с точки зрения площади и стоимости квартир», — отметила Мария Орлова.
Стремление к покупке жилья большего размера объясняется также разницей в средней цене квадратного метра в Петербурге и в Ленинградской области: в Лаголово она составляет 125,3 тыс. рублей (в однокомнатной квартире), что на 35% меньше, чем в аналогичных городских проектах.
«Средний доход 62% покупателей однокомнатных квартир в Лаголово составляет менее 150 тыс. рублей на семью, — уточнила Мария Орлова. — Таким образом, инвестор может позволить себе лот немного большего размера, который станет чуть более ликвидным в будущем».
Она добавила, что инвестиции, в том числе для сохранения средств путем вложения их в ликвидные объекты, остаются основной целью приобретения компактных квартир. Также однокомнатные квартиры приобретают в качестве первого жилья и «стартового капитала» для взрослых детей, а также для переезда без увеличения жилой площади.