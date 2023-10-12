Половина покупателей жилья в новостройках Ленинградской области выбирают двух- и трехкомнатные квартиры

На двух- и трехкомнатные квартиры приходится до половины покупок жилья в новостройках Ленинградской области. При этом 60% покупателей приобретают их для собственного проживания, рассказала коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова.

Спросом пользуются также и четырехкомнатные квартиры — доля покупателей наиболее просторных вариантов составляет 8% (соответствует доле таких квартир в квартирографии ЖК). Что касается более компактных лотов, то студии выбирают всего 7% покупателей, а однокомнатные квартиры занимают 28% в структуре спроса.