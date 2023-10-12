Застройщики поддержали инициативу петербургских депутатов о выдаче детям-сиротам сертификатов на приобретение жилья

Федеральная инициатива выдавать детям-сиротам в 23 года сертификаты на приобретение жилья нашла поддержку и у петербургских девелоперов. Так, генеральный директор СК «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров считает, что это позволит им стать не просто нанимателями, а настоящими хозяевами своих квартир.

В федеральное законодательство были внесены изменения, благодаря которым дети-сироты, которым исполнилось 23 года, вправе получить выплату в виде сертификата на приобретение благоустроенного жилья в собственность. А на днях и Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект, который даст право детям-сиротам получать эти жилищные сертификаты. Параллельно вносятся изменения в Социальный кодекс города. Размер выплаты будет зависеть от средней рыночной стоимости квадратного метра жилья.