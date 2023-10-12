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    Застройщики поддержали инициативу петербургских депутатов о выдаче детям-сиротам сертификатов на приобретение жилья

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    Федеральная инициатива выдавать детям-сиротам в 23 года сертификаты на приобретение жилья нашла поддержку и у петербургских девелоперов. Так, генеральный директор СК «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров считает, что это позволит им стать не просто нанимателями, а настоящими хозяевами своих квартир.

    В федеральное законодательство были внесены изменения, благодаря которым дети-сироты, которым исполнилось 23 года, вправе получить выплату в виде сертификата на приобретение благоустроенного жилья в собственность. А на днях и Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект, который даст право детям-сиротам получать эти жилищные сертификаты. Параллельно вносятся изменения в Социальный кодекс города. Размер выплаты будет зависеть от средней рыночной стоимости квадратного метра жилья.

    «С учетом норматива общей площади жилого помещения — 33 квадратных метра — на сегодняшний день она может составлять почти 5,5 млн рублей, — отметил Аркадий Скоров. — Петербургские депутаты одними из первых отреагировали на федеральную инициативу, что не может не радовать. Теперь у детей-сирот появится реальная возможность стать не просто нанимателями, а хозяевами своих квартир. Думаю, это положительным образом скажется на ситуации, при которой сейчас молодые люди, получая жилье по соцнайму, зачастую небрежно относятся и к нему, и к дому, в котором они проживают».

    Рассчитывать на приобретение жилья в собственность дети-сироты смогут при соблюдении ряда условий, прописанных в федеральном законе: наличие дохода, отсутствие налоговых задолженностей, психических заболеваний, алкогольной или наркотической зависимости, судимости или уголовного преследования.

    Напомним, что компания «Дальпитерстрой» с 2012 года реализует в Парголово проект «Ольгинская детская деревня», в рамках которого многодетные семьи с приемными детьми (в том числе инвалидами) получают двухэтажные коттеджи с участками в 12 соток в безвозмездное и бессрочное пользование. В рамках проекта уже построено и сдано в эксплуатацию более 20 домов.

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