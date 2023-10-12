Комздрав попросил дополнительные деньги на закупку лекарств для льготников

Комитет по здравоохранению попросил дополнительно выделить в 2024 году 41,6 млрд рублей, почти четверть этой суммы — на закупку бесплатных медикаментов. Об этом «Фонтанке» 12 октября сообщил депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский.



Дополнительные потребности комитета по здравоохранению обсуждали на заседании парламентской комиссии по социальной политике. Комитет к заложенным 22,5 млрд рублей попросил еще 9,1 млрд рублей на закупку бесплатных медикаментов для льготников. Также ведомство попросило 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт, 6,1 млрд рублей на покупку оборудования, 1,2 млрд рублей на оплату труда и 12,2 млрд рублей — на субсидии медучреждениям для «поддержания высокого уровня оказания медицинской помощи и усиления кадрового потенциала».