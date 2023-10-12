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    Комздрав попросил дополнительные деньги на закупку лекарств для льготников

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    Комитет по здравоохранению попросил дополнительно выделить в 2024 году 41,6 млрд рублей, почти четверть этой суммы — на закупку бесплатных медикаментов. Об этом «Фонтанке» 12 октября сообщил депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский.

    Дополнительные потребности комитета по здравоохранению обсуждали на заседании парламентской комиссии по социальной политике. Комитет к заложенным 22,5 млрд рублей попросил еще 9,1 млрд рублей на закупку бесплатных медикаментов для льготников. Также ведомство попросило 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт, 6,1 млрд рублей на покупку оборудования, 1,2 млрд рублей на оплату труда и 12,2 млрд рублей — на субсидии медучреждениям для «поддержания высокого уровня оказания медицинской помощи и усиления кадрового потенциала».

    Первый замглавы комитета финансов Татьяна Пигольц на заседании ответила на вопрос Вишневского, что выделение дополнительно около 30 млрд рублей Смольный уже согласовал. Ожидается, что это их комитету добавят поправкой губернатора ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2024 и плановые 2025–2026 годы.

    Днем ранее на заседании в ходе осенней корректировки бюджета на текущий год парламента депутаты обращали внимание на то, что в 2023 году комитету не хватает 3,7 млрд рублей, а депутат от «Единой России» Михаил Барышников сообщил, что медучреждения приостанавливают плановый прием из-за нехватки реагентов.

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