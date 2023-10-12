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    Амстафф напал на женщину с собакой на севере Петербурга. Его хозяйку ищут в Интернете

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    Жительница Приморского района обратилась в полицию после нападения на нее во время прогулки с собакой. Обидчик — четвероногий.

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    Как рассказала Татьяна «Фонтанке» 12 октября, инцидент произошел 10 октября в сквере у дома 20 по Ольховой улице. По неизвестной причине один из двух амстаффов, которые регулярно гуляют в этом сквере с хозяйкой, набросился на женщину и её собаку. На помощь Татьяне пришел проходивший мимо мужчина. И люди, и собака получили рваные раны: мужчина и женщина — рук, собаку укусили за ухом.

    Хозяйки амстаффа поблизости не наблюдалось. Теперь Татьяна её ищет, в том числе через Интернет, чтобы среди прочего спросить о наличии или отсутствии прививки от бешенства у собаки.

    Пострадавшая также написала заявление в полицию.

    «Фонтанка» запросила комментарий у ГУ МВД.

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    Гость12 Окт 2023 в 15:44
    Хозяйку на нары!
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