Амстафф напал на женщину с собакой на севере Петербурга. Его хозяйку ищут в Интернете

Жительница Приморского района обратилась в полицию после нападения на нее во время прогулки с собакой. Обидчик — четвероногий.
Как рассказала Татьяна «Фонтанке» 12 октября, инцидент произошел 10 октября в сквере у дома 20 по Ольховой улице. По неизвестной причине один из двух амстаффов, которые регулярно гуляют в этом сквере с хозяйкой, набросился на женщину и её собаку. На помощь Татьяне пришел проходивший мимо мужчина. И люди, и собака получили рваные раны: мужчина и женщина — рук, собаку укусили за ухом.
Хозяйки амстаффа поблизости не наблюдалось. Теперь Татьяна её ищет, в том числе через Интернет, чтобы среди прочего спросить о наличии или отсутствии прививки от бешенства у собаки.
Пострадавшая также написала заявление в полицию.
«Фонтанка» запросила комментарий у ГУ МВД.